Распространение коронавируса в мире. Последние данные

— эвакуация второй группы россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье началась 2 февраля. Эвакуируют через пункты пропуска «Полтавка» и «Пограничный»;

— изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, заявил глава региона Олег Кожемяко;

— глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса;

— число заражений новым типом вируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР;

— первая смерть от коронавируса за пределами Китая отмечена на Филиппинах, скончался 44-летний мужчина из китайского города Ухань, сообщает ВОЗ;

— число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV в США увеличилось до восьми;

— в Южной Корее число заражённых коронавирусом возросло до 15, сообщает организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве;

— по данным баварского Минздрава, в Германии число инфицированных новым типом вируса 2019-nCoV возросло до восьми;

— в ОАЭ зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом;

— второй человек заразился новым коронавирусом в Индии;

— граждан Польши эвакуировали из китайской провинции Хубэй из-за эпидемии, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина из Ухани, сообщает ВОЗ.

Число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, жертвами вируса стали 304, выписаны из больниц 328.

Источник: Портал Информер