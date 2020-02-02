Распространение коронавируса в мире. Последние данные

— изолированные пункты временного размещения для граждан КНР, которые въезжают в Россию по виду на жительство, организуют в приграничных районах Приморья, заявил глава региона Олег Кожемяко;
— глава МИД КНР Ван И поблагодарил Россию за гуманитарную помощь в борьбе с распространением коронавируса;
— число заражений новым типом вируса 2019-nCoV в Китае увеличилось до 14 380, зафиксировано 304 летальных исхода, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР;
— первая смерть от коронавируса за пределами Китая отмечена на Филиппинах, скончался 44-летний мужчина из китайского города Ухань, сообщает ВОЗ;
— число заражённых новым типом коронавируса 2019-nCoV в США увеличилось до восьми;
— в Южной Корее число заражённых коронавирусом возросло до 15, сообщает организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве;
— по данным баварского Минздрава, в Германии число инфицированных новым типом вируса 2019-nCoV возросло до восьми;
— в ОАЭ зафиксировали пятый случай заражения коронавирусом;
— второй человек заразился новым коронавирусом в Индии;
— граждан Польши эвакуировали из китайской провинции Хубэй из-за эпидемии, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая. На Филиппинах скончался 44-летний мужчина из Ухани, сообщает ВОЗ.
Число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, жертвами вируса стали 304, выписаны из больниц 328.
Источник: Портал Информер