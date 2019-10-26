Распутин в жизни Севастополя

Более чем двухтысячелетняя история России представляет собой колоссальный по объему и чаще всего драматический по содержанию информационный океан, насыщенный событиями и людьми, приводившими эти события в движение и наполнявших их смыслом, содержанием и целью.

Истории России, как, впрочем, и история любого иного государства, часто специально подвергалась фальсификации и изменению фактологической последовательности событий в летописях и их оценке в бумагах государственных архивах, в частных записках, в письменных хрониках и так далее, и тому подобное, в угоду тем или иным властным конъюнктурным интересам, превалирующим в тот или иной временной период.

Что, в свою очередь, неизбежно приводило к искажённой картине в трактовке более поздних исторических исследователей и ещё более искажённым и противоречивым выводам в их научно-исторических публикациях, публицистических работах, учебниках или художественных романах.

И эти искаженные выводы становились «объективными фактами» для широкой общественности, которые заучивались в школе, запоминались и считались истинами, опираясь на которые общественность была уверена, что знает историю прошлого так же хорошо, как и последние «светские» сплетни тусовки звёзд шоу-бизнеса «из телевизора».

Одной из ярких иллюстраций такого «знания» в результате искажения смысла является так называемый термин «Киевская Русь», понимаемый многими, как некое государственное образование в истории России.

В действительности ни в истории России, ни в истории славян, ни в истории руссов такого государства никогда не было.

Данный термин был введён для сугубо служебного пользования в узких кругах профессиональных историков с целью разграничения на «линейной шкале» времени эпохи развития раздробленных русских княжеских образований до удара «Степи» на Русь в начале 13 века и последующего более трёхвекового периода формирования русского централизованного государства с центром в Москве.

Подобные нелепости касаются не только глобальных государственных процессов, но и отдельных личностей, по совокупности нагромождённых вокруг них домыслов, слухов, явного вранья и прямой лжи.

Речь идёт о Григории Ефимовиче Распутине, рождённого в селе Покровское Тобольской губернии в крестьянской семье 21 января 1869 года.

Г.Е.Распутин

О жизни Г.Распутина, о его неординарных способностях написано очень много и достаточно подробно во взаимоисключающих друг друга оценках его жизни: от образа старца, божьего человека, святого, великого подвижника до клейма шарлатана, жулика и проходимца.

Пересказывать все эти детали и подробности до сих пор ведущихся словесных баталий вокруг личности Г.Распутина сейчас нет никакой необходимости. Любой желающий самостоятельно разобраться в вопросе и сделать свои выводы из узнанного, может обратиться к бескрайним залежам соответствующий литературы. Тут, как говорится, Бог в помощь.

И, приступив к самообразованию по данной теме, не забывать слова А.Пушкина: «О, сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух…».

Но как бы там ни было, а личность Г.Распутина и его судьба неразрывно связаны с жизнью и судьбой семьи последнего русского Императора Николая II. Отрицать сию очевидность совершенно бессмысленно.

Царская семья и Распутин

Вопрос лишь в том, как понимать, оценивать и относиться к этой более чем, на первый взгляд, неожиданной во всех смыслах очевидности.

Ни семья Императора, ни лично Император, ни Г.Распутин специально не искали знакомства и дружбы между собой – так распорядилось провидение.

Простой мужик с весьма своеобразными чертами характера, наклонностями, пристрастиями, воспитанием, отсутствием систематического образования и всем прочим был совершенно противоположен непростой аристократической среде «высшего света», окружавшей абсолютного властителя и самодержца 6-й части земной суши Императора Николая II.

Однако для императорской семьи Г.Распутин стал своеобразной спасительной соломинкой в том горе, которое заливало семью.

Наследник престола цесаревич Алексей, родившийся 30 июля 1904 года, был болен страшной болезнью – гемофилией. Страшной, потому что возможности медицины того времени мало чем могли ему кардинально помочь.

Цесаревич Алексей

В качестве справки: «Гемофилия – это наследственное заболевание крови, которое вызвано врождённым отсутствием или уменьшением количества факторов свёртывания крови. Болезнь характеризуется нарушением свёртываемости крови и проявляется в частых кровоизлияниях в суставы, мышцы и внутренние органы. Болезнь проявляется только у лиц мужского пола, женщины являются носительницами гена гемофилии.

Дети, страдающие гемофилией, отличаются хрупкостью, бледной тонкой кожей и слабо развитым подкожным жировым слоем. Кровотечения по сравнению с вызвавшей их причиной всегда бывают чрезмерными. Наряду с подкожными, внутримышечными, межмышечными наблюдаются кровоизлияния во внутренние органы, а также кровоизлияния в суставы, протекающие с повышением температуры. Чаще всего поражаются крупные суставы».

Распутин мог делать то, что не получалось у медиков.

Из воспоминаний фрейлины Императрицы Анны Вырубовой: «Профессор Фёдоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась (кровь обильно шла из носа). Фёдоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство – это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять.

Вернувшись домой, я получила от неё записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил Наследника, сказав родителям, что серьёзного ничего нет и им нечего беспокоиться, повернулся и ушёл. Кровотечение прекратилось. Чаще всего Распутин даже не прикасался к наследнику, а начинал истово молиться, после чего кровотечение прекращалось».

Как это у него получалось – не суть. Тем более, что подобные случаи были не единичные и отмечены многими свидетельствами. Суть в том – что получалось.

И для Императрицы Александры Фёдоровны, как для любой матери вне сословного и социального статуса, это было главным – жизнь и здоровье её больного ребёнка. Поэтому Г.Распутин был для неё, как, впрочем, и всей семьи, «Другом». Именно так, с заглавной буквы, она именовала Распутина в переписке со своим мужем.

С точки зрения нормальных человеческих отношений могли ли быть иначе?

Но царская семья, в силу своего царского статуса, почему-то многочисленными доброхотами лишалась права на элементарное право быть просто семьёй, где родители искренне любят своих детей, стараясь сделать всё возможное, чтобы облегчить страдания своего смертельно больного сына, а дети отвечают им не менее искренней взаимностью.

На Императрицу были вылиты тонны помоев и грязи, обвиняя её в «блуде с мужиком», а после начала Первой мировой войны – ещё и в «шпионстве» в пользу германского Генерального штаба.

Причём связным между германским штабом и «шпионкой» Императрицей, якобы, выступал Г.Распутин.

Временное правительство под руководством Керенского в своё время создало специальную комиссию из весьма компетентных лиц с широчайшими полномочия и правами для всестороннего поиска «германского шпионского следа» в жизни Императрицы. Комиссия была заинтересована найти этот след, чтобы добавить дополнительной «легитимности» насильственного ниспровержения монархии в России, и «копала» очень глубоко. Но НИЧЕГО не «накопала». Ровным счётом ничего – не единого факта.

Ничего из «германского следа» и «германских денег» в его карманах не нашли и на Г.Распутина.

Распутин, если можно так выразиться, был костью в горле и гвоздём в стуле у части ближайшего окружения царя. У той самой «придворной камарильи», где интриги продвинуться как можно ближе к престолу в погоне за званиями, должностями, наградами, особыми привилегиями и финансовыми бонусами были особо циничными, подлыми и кровожадными.

Внутри камарильи, сделавшей местами даже больше революционеров для краха Империи, царили нравы курятника: клюнь ближнего, нагадь на нижнего, лизни верхнему. Камарилья люто ненавидела мужика у трона, позволяющего себе порой в личном общении с царём упрекать их в том, что они служат не России, а с помощью власти обслуживают свои желудки и похоти.

Поэтому Распутин был обречён.

Его в ночь 16 на 17 декабря 1916 года убили не пролетарии, а дворяне и аристократы: Великий князь Дмитрий Павлович Романов, князь Феликс Феликсович Юсупов, Владимир Митрофанович Пуришкевич, один из лидеров монархической организации «Союз русского народа».

Убили не потому, что Распутин наносил невосполнимый вред государственным интересам, а потому был опасен для тех, кто реально эти интересы предавал и продавал. Опасен не как государственный деятель или царедворец, а как «Друг» царя, могущий позволить себе высказать всё, что думает о ком угодно из числа тех самых государственных деятелей и царедворцев. Причём, порой, высказать весьма по делу.

Растиражированные слухи о поведении Г.Распутина в контексте, якобы, его сексуальных оргий чуть ли ни в «царских палатах» с дамами «высшего света», стоявшими в очередь к «половому гиганту Гришке, и его тотальном пьяном разгуле по столичным кабакам – являлись удобным инструментом для дискредитации семьи царя, а вместе с этим и самой системы самодержавия.

Особенно в муссировании слухов о том, как «любовник Императрицы» Распутин «назначает» министром и «снимает» с должностей генералов, обер-прокуроров и правящих архиереев. Странно лишь то, что не договорились о том, что Распутин вообще руководит военными действиями на фронтах.

Хотя «ходила» информации и о том, что порой в кабаках куролесили «двойники» Распутина, создавая ему крайне негативную славу.

Кто были авторы этих двойников – русские аристократы, германский Генеральный штаб или британская разведка – точной информации нет. Или она ещё закрыта под грифом секретно в архивах, или архивы грамотно подчищены.

Мог ли Г.Распутин в режиме «онлайн» влиять на внутреннюю и внешнюю политику Империи?

Конечно же, нет, не мог. Велика ли его роль в крахе Империи? Нет, его роли в этом крахе вообще нет с точки зрения подготовки и реализации этого краха.

Империю методично и последовательно разваливали почти сто лет и к моменту событий 1917 года высшие эшелоны власти были насыщены не мудрыми и волевыми государственниками, а набиты сгнившими изнутри царедворцами без всякой воли и без всякого желания служить Отечеству за совесть.

Уж если все командующие фронтами предали своего Императора, поправ данную лично ему присягу и совершили акт государственной измены в фарсе, так называемого, «отречения» – то причём здесь Г.Распутин?.

Судьба обошлась с предателями по справедливости.

Рузской, бывший командующий Северного фронта – будучи заложником у большевиков, зарублен шашкой в Кисловодске в ноябре 1918 года Брусилов, бывший командующий Юго-Западным фронтом – перебежал к красным и в 1920 году подписал советское воззвание, призывавшее офицеров и солдат белогвардейской армии Врангеля сдаваться в плен под обещание амнистии. Последствия обещания известны – дичайший красный террор в Крыму с десятки тысяч убитых.

Сахаров, бывший командующий Румынский фронтом – как простой мирный обыватель убит красными в 1920 году в Крыму. «Спасибо» Брусилову…

Эверт, бывший командующий Западным фронтом – был убит большевиками под Москвой в ноябре 1918 года по разнарядке большевиков «очищения» страны от «бывших».

Фактически в 1916 года окончательно сложился заговор с конечной целью устранения Царя через его отречение. В заговор входили и левые партии «пролетариев», и масонские ложи аристократов, и высший генералитет во главе с начальником Верховного штаба Алексеевым и бывшим военным министром Поливановым.

Г.Распутин был при сыне Императора, а ни при власти вместо Императора. Той самой, в том числе и власти военных – этого самого сильного аргумента во времена любых смут – которая предала царя, а, значит, и предала Россию.

Императрица, бесспорно имевшая те или иные, как симпатии, так и антипатии к тем или иным царедворцам и военным, тем не менее, была абсолютно далека от политики в виде активного в ней участия – её полностью занимала и волновала судьба семьи и больного сына.

Семья последнего русского Императора на самом деле являлась более чем достойным примером самого понятия семьи. И если Г.Распутин был этой семье необходим, то право «дружить» с ним или «не дружить» – решали исключительно сами царствующие Романовы.

Г.Распутин часто бывал в Крыму в одно время с царской семьёй.

Г.Распутин на Ай-Петри. Ноябрь 1911 г.

Но часто держался несколько «инкогнито», останавливаясь самостоятельно, например, в ялтинской гостинице под именем Никонов.

В Крыму на Г.Распутина готовились два покушения, причём в подготовке одного из них участвовал ялтинский градоначальник генерал-майор И.А. Думбадзе. В своих показаниях Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства, бывший товарищ министра внутренних дел С.П.Белецкий сообщал, что Думбадзе прислал в МВД телеграмму, в которой испрашивал разрешения «…избавиться от Распутина во время переезда на катере из Севастополя в Ялту…»

Вот так – просто и незатейливо открытым текстом, мол, «дозвольте грохнуть Гришку»!

Бывал Распутин и в Севастополе. В частности доподлинно известно, что он посещал Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь. Оставили ли эти посещения Севастополя Распутиным значимый след в публичной общественной жизни города того периода – официальная историография не сообщает. Скорее всего – нет, не оставили. Лекции он не читал, с проповедями не выступал, на площадях с трибуны не ораторствовал. Но то, что частные встречи у Распутина в Севастополе были – вполне возможно. Вот только с кем и по какому поводу – неизвестно. Уж если на Распутина велась «охота» в лице представителей официальной власти, которую являл в Крыму, в том числе и градоначальник Ялты, то свои встречи Распутин явно не афишировал.

И уж точно их, если эти встречи были, не афишировали бы тогдашний градоначальник Севастополя Кульстрем Сергей Карлович или «городской голова» Николай Федорович Ергопуло.

Тем более военно-морская база на южных рубежах России была далеко от столичных интриг и всего так или иначе связанного с самим Распутиным. Сюда докатывались только газетные сплетни и гиперболизированные приватные слухи, годные исключительно на обсуждение в своём кругу «на кухнях», но не с самим героем этих придворных пересудов. Да и для Распутина Севастополь если и представлял интерес, то только исключительно исторический и церковно-познавательный, как место, где находится колыбель «крещения» Руси выбором князя Владимира быть крещённым здесь, в древней Корсуни.

Личность Г.Распутина и по сей день воспринимается без полутонов, а только в белом и чёрном цвете. Распутина или люто ненавидели, или не менее рьяно почитали.

Сам о себе Распутин писал так: «В 15 лет в моём селе, когда солнышко тепло грело, а птицы пели райские песни, я ходил по дорожке и не смел идти по середине её… Я мечтал о Боге… Душа моя рвалась вдаль… Не раз, мечтая так, я плакал и не знал, откуда слёзы и зачем они. Я верил в хорошее, доброе и часто сиживал я со стариками, слушая их рассказы о житии святых, великих подвигах, больших делах».

Но в историю его ввели «чёрным демоном царствующего дома», пережёвывающего стёкла, перекусывающего гвозди и грязной похотью оскверняющего трон российских Императоров.

Из воспоминаний дочери Распутина Матрёны: «От деда я знаю о необыкновенной способности отца обращаться с домашними животными. Стоя рядом с норовистым конём, он мог, положив ему на шею ладонь, тихо произнести несколько слов, и животное тут же успокаивалось. А когда он смотрел, как доят, корова становилась совершенно смирной. Как-то за обедом дед сказал, что захромала лошадь.

Услыхав это, отец молча встал из-за стола и отправился на конюшню. Дед пошёл следом и увидел, как сын несколько секунд постоял возле лошади в сосредоточении, потом подошёл к задней ноге и положил ладонь на подколенное сухожилие. Он стоял, слегка откинув назад голову, потом, словно решив, что исцеление совершилось, отступил на шаг, погладил лошадь и сказал: «Теперь тебе лучше». После того случая отец стал вроде ветеринара-чудотворца. Потом он начал лечить и людей. «Бог помогал»».

Распутин не был идеален и своей «вхожестью» в царскую семью мог порой бахвалиться на публику. Но он не был тем злом для неё, которое из него старательно и долго лепили. И царь, и царица, и вся царская семья были привязаны и каждый по-своему любили Распутина и верили в него, как в Божьего человека.

Если кто-то думает, что и царь и царица были наивными простофилями, которых легко было обвести вокруг пальца и внушить им любые благоглупости – тот глубоко ошибается. Само их положение вкупе с незаурядным умом требовали от них, если доверять – то и негласно проверять всю ту болтологию, которой мазали Распутина. Однако заткнуть рот всем тогдашним журналистским писакам, революционерам и прочим либераствующим демократам, в том числе и в государственной Думе – уже не могли. Но черноротая болтология в адрес Распутина – не подтверждалась фактами о нём, как о человеке абсолютно аморальном и корыстном.

Да и в наше время все эти «пикули» и «радзинские» навалили столько навоза в своих сочинениях, что от их «исторических исследований» о Г.Распутине за версту смердит клеветой, подлогами и враньём.

Цель понятна, а именно: показать, что царь Николая II был «дурак», коль скоро якшался с такой «растленной тварью», как Распутин, а, значит, и сама идея самодержавия, как форма управления российским государством порочна и неприемлема, ибо на престоле могут быть только «идиоты».

Схема примитивна, но, увы, на широкие современные массы с клиповым мышлением, думающих «за жизнь» при помощи гаджетов и прочих девайсов – вполне себе работает. А чего?! Сказали же «умные люди», что Распутин спал с царицей, а царь при этом свечку держал – значит, так и было. Долой и не хотим царя, и да здравствует демократия!

Так называемые же «Воспоминания» дочери Распутина Матрёны, опубликованные после смерти отца, в которых она точно также выливает на него массу негатива, написаны не ей самой и не с её слов. В этом нет никакого сомнения, если сравнить очень грамотный и даже местами изысканный стиль изложения в «Воспоминаниях» с сохранившимися дневниками самой Матрёны, представляющими собой шедевр полной безграмотности.

В июле 1914 года, перед самым началом Первой мировой войны, Распутин шлёт царю телеграмму: «Милой друг есче раз скажу, грозна туча нат Рассеей беда горя много темно и просвета нету. Словес то море и меры нет, а крови? Что скажу. Слов нету, неописуемый ужас. Знаю, все от Тебя войны хотят и верные не зная, что ради гибели. Тяжко Божье наказание, когда ум отымет, тут начало конца. Ты Царь отец народа не попусти безумным торжествовать и погубить себя и народ. Вот Германию победят, а Рассея? Подумать так воистину не было горше страдалицы, вся тонет в крови, погибель, бес конца печаль. Григорий».

Если убрать орфографические ошибки и «перевести» с народного «деревенского языка» эту телеграмму на русский литературный, то становится понятно, что Григорий Распутин был человеком незаурядным с аналитической точки зрения. Фактически он охарактеризовал совершенно шапкозакидательские настроения в обществе в угаре какого-то одержимого ура-патриотизма, типа, «Даёшь Дарданеллы!». Но за который придётся заплатить океанами русской крови и не в победе над Германией, которую победят без России, а война эта явится началом конца самой России.

Так что фальсификация, в том числе и жизни Г.Распутина, в какой-то мере не дает ни церкви, ни стране, ни обществу иметь просветленный взгляд в прошлое с уверенностью в завтрашнем светлом будущем. Как хорошо известно – если выстрелить в историю из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки. Фальсификация истории – это такое же мошенничество в особо крупных размерах, несущее в себя разрушительный интеллектуальный заряд, так как жертвами такой фальсификации становятся целые поколения людей.

Десятилетиями расстреливаемая по идеологическим причинам княжеская, царская и императорская истории России, теперь – в современности – расстреливается из орудий крупного калибра, не позволяя в окружающей нас современности сформулировать консолидирующую российское общество идеологию.

Царское измазано грязью, коммунистически-советское исчерпало себя само по причине абсолютной своей утопичности, а так называемые «демократические ценности» не приемлются русскими на генном уровне, потому что являются абсолютным анти социальном злом.

Так что к этим словам Г.Распутина не мешало бы прислушаться и сегодня: «…На Родине, надо любить Родину и в ней поставленного Батюшку Царя – Помазанника Божия…

…Рассея-то хорошая, тока люди в ней стали уж больно плохи. Благодать исчезла. Веры нет. Тока время наступает, сила православная уходит. Дальше хуже будет, не дай Бог дожить до этого. Скоро пойдет человек не хороший, тока слыть будет православным…».

Источник: Портал Информер