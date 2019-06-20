Расскажите детям о войне…

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Это одна из самых трагических дат в истории нашей страны – начало Великой Отечественной войны.

Памяти тех, кто не вернулся с фронтов, и тех, кто выстоял в битве с врагом, был посвящен музыкально-поэтический лекторий «Расскажите детям о войне…», который прошел в библиотеке Дворца культуры рыбаков 20 июня для воспитанников летних оздоровительных лагерей.

«В Севастополь война пришла раньше, чем в другие города Советского Союза — первые бомбы были сброшены на город в 3:15 утра. За 12 минут до официального объявления о начале военных действий, немецкие бомбы оборвали жизни мирных жителей Севастополя. К сожалению, все реже можно встретить живых очевидцев событий тех лет, поэтому тем ценнее для нас их воспоминания. Ведь эти воспоминания – живая история, которую мы должны сохранить и передать вам, нашим потомкам», — отметила директор Дворца культуры рыбаков Татьяна Зенина.

С большим вниманием ребята слушали рассказ жительницы Севастополя Екатерины Васильевны Трачук, которая была очевидцем первой бомбардировки города в ночь, разделившей жизни миллионов людей на до и после войны. В свои 12 лет ей пришлось повидать многое: и голод, и страх смерти, и потерю близких.

Все 250 дней обороны города её семья, как и все жители осаждённого Севастополя, помогали советским бойцам отстоять город, не отдать его на растерзание фашистам. В исполнении участников творческого объединения «Художественное слово» Дворца детского и юношеского творчества прозвучали поэтические произведения поэтов-фронтовиков К.Симонова, Ю.Друниной, Э.Асадова, Г.Поженяна, А.Твардовского.

Лирика открыла перед юными слушателями границы времени, показала настроение и духовное состояние людей, которые боролись и победили в этой войне.

Самый живой отклик у юных слушателей вызвало выступление народного хора ветеранов «Лейся, песня». Руководитель хора Владимир Лимаренко к этой дате подготовил тематическую концертную программу «Завещано помнить!», где прозвучали песни военных лет. Песни «Священная война», «Сапун-гора» юные гости исполнили вместе с участниками коллектива.

К памятному дню была открыта книжно-иллюстративная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто!». В экспозиции представлены мемуары военачальников А.Василевского, Н.Крылова, И.Баграмяна, К.Рокоссовского и других, повествующие о первых днях войны, о провале вражеского плана «Барбаросса» — молниеносной войны, а также фотоальбомы, статьи, очерки, воспоминания участников Великой Отечественной войны, историческая хроника великого народа, победившего фашизм.