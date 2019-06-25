Расходы Крыма существенно выросли

25 июня 2019     10
Расходы Крыма существенно выросли

Расходы консолидированного бюджета Крыма за пять месяцев текущего года выросли на 7,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 63,4 млрд рублей. Об этом 25 июня сообщила вице-премьер республики – министр финансов Крыма Ирина Кивико.

«Основным направлением расходования бюджетных средств остаются, конечно же, социальные расходы, занявшие за отчетный период около 47%. Второй большой блок расходов, а это без малого 45%, занимает национальная экономика, куда входят расходы на развитие сельского хозяйства, промышленности, ТЭК, и, конечно, дорожной сферы, и многое другое», – рассказала Кивико.

На финансирование отраслей соцсферы было направлено почти 30 млрд рублей (на 2,1 млрд больше показателя прошлого года), на социальную политику – 10,2 млрд рублей, на здравоохранение – почти 5 млрд рублей, на культуру и кинематографию – 1,6 млрд рублей, на физическую культуру и средства массовой информации – по 0,4 млрд рублей.

Исполнение республиканского бюджета составило 58,7 млрд рублей, бюджет муниципальных образований – 16,3 млрд рублей. На национальную политику в целом направлено 28,3 млрд рублей (на 4,3 млрд больше, чем в 2018 году), на ЖКХ – почти 2 млрд рублей, на реализацию общегосударственных вопросов – 2,8 млрд рублей.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал
На спусках Разина и Водопьянова заменят облицовочный материал

По поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, покрытие ступеней на спусках Степана Разина и Водопьянова заменят природным облицовочным материалом – лабрадоритом екатерининским, …


Расходы Крыма существенно выросли
Расходы Крыма существенно выросли

Расходы консолидированного бюджета Крыма за пять месяцев текущего года выросли на 7,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом …


Вести Севастополь 25.06.2019
Вести Севастополь 25.06.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В Севастополе состоялась генеральная репетиция морской части форума “Армия-2019”. Навстречу боевому кораблю «Орехово-Зуево» вышел мужчина на …


Бал медалистов состоялся в театре Луначарского
Бал медалистов состоялся в театре Луначарского

В театре Луначарского сегодня прошёл городской бал медалистов. На него пригласили 185 выпускников, которые закончили школу на отлично. Они набрали …


Агрофирма «Золотая Балка» ищет новых сотрудников
Агрофирма «Золотая Балка» ищет новых сотрудников

Агрофирма «Золотая Балка» подготовила уникальную социальную программу с целью привлечения новых сотрудников из Севастополя, Крыма и других областей России для …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты