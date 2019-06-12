Расценки на размещение политической рекламы в газете «Вечерний Севастополь»

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1/4 в цвете (первая и восьмая полоса) – 100 000 руб.

1/2 в цвете (первая и восьмая полоса) – 150 000 руб.

1/1 в цвете (первая и восьмая полоса) – 200 000 руб.

Условия и расценки на предоставление платной площади для политической агитации в газете «Вечерний Севастополь» на выборах в Законодательное собрание Севастополя 8 сентября 2019 года.

Ансамбль «Золотые эполеты» стал лауреатом международного фестиваля Курсанты Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова стали лауреатами Международного творческого проекта АРТ-ХОЛЛ III Международного фестиваля “Студенческая весна стран …



Победители флотского этапа Кубка моря-2019 отправились в Петербург На Черноморском флоте определили победителей флотского этапа конкурса по морской выучке среди экипажей кораблей «Кубок моря-2019». Три месяца моряки соревновались …



Сергей Аксёнов: «Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!» Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем России! Этот праздник символизирует преемственность тысячелетней истории нашего Отечества и новый этап в развитии …



Смертность в России снизилась В России установлена рекордно низкая смертность от внешних причин за последние 50 лет. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики …

