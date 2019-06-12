Расценки на размещение политической рекламы в газете «Вечерний Севастополь»

Условия и расценки на предоставление платной площади для политической агитации в газете «Вечерний Севастополь» на выборах в Законодательное собрание Севастополя 8 сентября 2019 года.
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Источник: Портал Информер
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