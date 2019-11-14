Реакция российских политиков и чиновников на кровавую бойню в колледже в Благовещенске

Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент Данил Засорин расстрелял из охотничьего ружья своих однокурсников. Три человека пострадали, погибли двое, в том числе сам стрелявший — он покончил с собой.

Перед этим юноша вступил в перестрелку с сотрудниками полиции.

Уже установлено, что на входе в учебное заведение не было металлодетектора, стрелок без проблем пронес в рюкзаке оружие, которое было зарегистрировано на него. Работавший в колледже охранник не имел соответствующего разрешения и навыков.

«К сожалению, это не первый раз. И, несмотря на принимаемые меры, такие происшествия происходят», — констатировал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Он уже дал поручение министру просвещения Ольге Васильевой подготовить отчет о причинах ЧП в Благовещенске.

«Понятно, что акценты все расставит следствие и определит меру вины тех, кто был обязан наблюдать за всеми процессами, которые происходят в учебном заведении, за обеспечение безопасности и так далее. Но, в любом случае, хочу, чтобы министр просвещения самым внимательным образом проанализировала: что и как организовано в Амурской области», — сказал Медведев.

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин считает, что проблема не в плохой работе образовательного учреждения или ведомств, не в отсутствии металлодетекторов.

«Главная причина — это отсутствие воспитания. Нынешнее подрастающее поколение предоставлено само себе. Пока родители заняты зарабатыванием средств для содержания семьи, их воспитанием занимаются совершенно другие: СМИ, телевизор, компьютерные игры, друзья и так далее. Мы живем в новой реальности. Если одноклассник говорит, что хочет устроить «колумбайн» в школе, ты обязан информировать об этом полицию. А полиция — провести расследование должным образом. Сбой на любом из этапов равно трупы», – заявил Кузьмин.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в связи с ЧП в Благовещенске вновь предложил дать право силовикам получать сведения о наличии у граждан медицинских противопоказаний для приобретения оружия.

Он напомнил, что такой законопроект уже вносился на рассмотрение, но его отклоняли — Минздрав ссылался на врачебную тайну.

Однако, как пояснил Валеев, необязательно предоставлять сведения о конкретных заболеваниях у человека. Достаточно информации о том, имеются ли противопоказания для владения оружием или для получения водительского удостоверения.

При этом вопрос о повышении возраста продажи оружия в повестке пока не стоит, рассказал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Комментируя трагедию в благовещенском колледже, он заметил, что отдельные инциденты со стрельбой не должны служить поводом для принятия таких решений.

«Вначале надо разобраться в причинах, условиях, проанализировать законодательство и уже потом что-то делать. Вот кандидат исторических наук, местная знаменитость [в Петербурге] тоже из огнестрельного оружия убил любовницу. Что мы сейчас, запретим [приобретать оружие] кандидатам наук? Кому еще запретить?», – заявил Пискарев.

В Минпросвещении считают неправильным превращать российские учебные заведения в «крепости».

«Многие выводы были сделаны в Керчи, но мы уже много раз неоднократно говорили, что для нас важно работать на предупреждение, не превращать учебное заведение в крепость — это невозможно. Что стало поводом этой трагедии — будем разбираться, делать соответствующие выводы», — сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович.

В соцсетях граждане отмечают, что заявления и предложения политиков и чиновников звучат каждый раз после трагических событий в образовательных учреждениях страны, но никаких изменений не происходит.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил ответственным структурам провести проверку обеспечения безопасности в учебных учреждениях города. Об этом он заявил 14 ноября на заседании правительства.

«Ещё раз все учебные заведения – школы, техникумы, которые подведомственны правительству – проверить. Тревожные кнопки у всех должны работать. Если у кого-то что-то не работает, не оплачены контракты с ведомственной охраной и так далее – всё привести в соответствие, деньги выделить», – сказал он.

Источник: Портал Информер