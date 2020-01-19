Реальный факт: у врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева 90% узнаваемости среди горожан (ВИДЕО)

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев руководит городом с июля 2019 года. За это время произошел качественный скачок как в освещении деятельности самого Развожаева, так и в том, что, наконец-то, Севастополь начал меняться к лучшему.



«А знают ли в лицо врио губернатора простые севастопольцы?», — этим вопросом задались в редакции «ИНФОРМЕРа» и, решив найти ответ на него, провели мини-опрос на улицах нашего города.



Мы предельно усложнили задачу нашим интервьюерам и предложили им на фото сразу трех губернаторов Севастополя – Сергея Меняйло, Дмитрия Овсянникова и Михаила Развожаева.

Севастопольцы должны были не только правильно указать на фото врио губернатора, но и назвать его по имени

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Отметим, что с этой задачей севастопольцы справились просто блестяще. Более 90% жителей нашего города правильно указали на фото Развожаева и назвали его имя.



Как следует из видеоматериала, севастопольцы высоко оценивают работу врио губернатора и его заслуги в развитии города. Особенно они отмечают реконструкцию парка Учкуевка, который стал еще одной жемчужиной города.







Воскресенье, 19 января 2020 г. 1432

Источник: Портал Информер