Ревизия севастопольских пляжей в начале летнего сезона 2019 (ФОТО, ВИДЕО)

1 июня в Севастополе официально открылся курортно-туристический сезон. Между тем, практически все городские пляжи все еще находятся в стадии подготовки к купальному сезону.
Признают этот прискорбный факт и в правительстве города.
«Готовность пляжей в Севастополе вызывает недоумение. У нас есть ещё неделя — и начинается активный сезон, это требует определённых мер воздействия, в том числе и жёстких», — сказал еще 25 мая губернатор Дмитрий Овсянников, открывая совещание правительства по вопросу подготовки пляжей.
Как отмечал тогда же директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, результатом работы по подготовке пляжей к туристическому сезону должны стать два документа — заключение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС (ГИМС) и заключение центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Из всех городских мест для купания только пляж «Омега» уже получил все необходимые документы, остальные же (по состоянию на 25 мая) находятся в процессе ожидания положительных заключений.
С тех пор прошло больше двух недель. Купальный сезон в Севастополе в самом разгаре, но преобразились ли городские пляжи? Изменилось ли там хоть что-то?
Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент «ИНФОРМЕРа» посетил все основные городские пляжи. Вот, что он там увидел.
Пляж «Омега»
Накануне открытия курортного сезона руководство пляжа клятвенно уверяло СМИ, что к 1 июня все недочеты, а их немало, будут устранены.
Что из этого получилось выполнить, вы можете увидеть на наших фото и видео. Как говорится, без комментариев.
Главные темы выпуска: – День рождения героя. Участнику штурма Сапун-горы Ивану Патуку – 97 лет. – Распоряжения о создании оперного … Свой 97-й день рождения отмечает сегодня Иван Патук. Разведчик, участник штурма Сапун-горы в 1944 году. Поздравить известного горожанина сегодня приехали … Президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции после снятия обвинений с журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об … Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет. Свое мнение глава … 1 июня в Севастополе официально открылся курортно-туристический сезон. Между тем, практически все городские пляжи все еще находятся в стадии подготовки к …
Сейчас читают:
Комментарии к публикации
Ваш комментарий будет первым!
Главные темы выпуска: – День рождения героя. Участнику штурма Сапун-горы Ивану Патуку – 97 лет. – Распоряжения о создании оперного …
Свой 97-й день рождения отмечает сегодня Иван Патук. Разведчик, участник штурма Сапун-горы в 1944 году. Поздравить известного горожанина сегодня приехали …
Президент России Владимир Путин рассмотрит ходатайство об увольнении двух генералов полиции после снятия обвинений с журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об …
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин исключил вступление страны в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 10 лет. Свое мнение глава …
1 июня в Севастополе официально открылся курортно-туристический сезон. Между тем, практически все городские пляжи все еще находятся в стадии подготовки к …