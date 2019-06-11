Ревизия севастопольских пляжей в начале летнего сезона 2019 (ФОТО, ВИДЕО)

11 июня 2019     26
Ревизия севастопольских пляжей в начале летнего сезона 2019 (ФОТО, ВИДЕО)

1 июня в Севастополе официально открылся курортно-туристический сезон. Между тем, практически все городские пляжи все еще находятся в стадии подготовки к купальному сезону.

Признают этот прискорбный факт и в правительстве города.

«Готовность пляжей в Севастополе вызывает недоумение. У нас есть ещё неделя — и начинается активный сезон, это требует определённых мер воздействия, в том числе и жёстких», — сказал еще 25 мая губернатор Дмитрий Овсянников, открывая совещание правительства по вопросу подготовки пляжей.

Как отмечал тогда же директор департамента городского хозяйства Михаил Тарасов, результатом работы по подготовке пляжей к туристическому сезону должны стать два документа — заключение Государственной инспекции по маломерным судам МЧС (ГИМС) и заключение центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Из всех городских мест для купания только пляж «Омега» уже получил все необходимые документы, остальные же (по состоянию на 25 мая) находятся в процессе ожидания положительных заключений.

С тех пор прошло больше двух недель. Купальный сезон в Севастополе в самом разгаре, но преобразились ли городские пляжи? Изменилось ли там хоть что-то?

Чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент «ИНФОРМЕРа» посетил все основные городские пляжи. Вот, что он там увидел.

Пляж «Омега»

Накануне открытия курортного сезона руководство пляжа клятвенно уверяло СМИ, что к 1 июня все недочеты, а их немало, будут устранены.

Что из этого получилось выполнить, вы можете увидеть на наших фото и видео. Как говорится, без комментариев.

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