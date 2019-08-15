Ревнивый севастополец следил за своей женой и оказался в суде

15 августа 2019     8
Ревнивый севастополец следил за своей женой и оказался в суде

30-летний мужчина в феврале 2018 года, на почве ревности, установил своей жене на мобильный телефон программу, позволяющую читать ее личную переписку и прослушивать телефонные переговоры, чем он и занимался до мая прошлого года.

Также осужденный незаконно получил доступ к странице супруги в социальной сети «ВКонтакте», где уже не только читал переписку жены, но и отправлял сообщения от ее имени. Мужчина изменил пароль от страницы, привязал ее к своему номеру телефона, чем заблокировал супруге доступ к ее персональной странице.

Потерпевшая, подозревая, что муж прослушивает телефонные переговоры, устав от его ревности, решила уйти от него. В связи с чем осужденный, решив опорочить супругу, разместил ее фотографии интимного характера на ее же странице в социальной сети «ВКонтакте», снабдив подписями, унижающими и порочащими честь женщины.

Поскольку пароль был изменен, ни удалить фотографии, ни убрать статусы, намекающие на то, что потерпевшая оказывает услуги интимного характера, она уже не могла.

За нарушение конституционно гарантированных прав на тайну переписки, телефонных переговоров и личной жизни, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей и взыскал в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда 50 000 рублей.

 


Четверг, 15 августа 2019 г. 1665

Источник: Портал Информер

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