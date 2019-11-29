Региональная социальная доплата до прожиточного минимума пенсионера заменит федеральную

Неработающие пенсионеры Севастополя, у которых общий доход ниже величины прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату в Пенсионном фонде Российской Федерации до 31 декабря 2019 года.

С января 2020 года на замену федеральной социальной доплате вводится региональная социальная доплата к пенсии (РСД). Выплата РСД будет осуществляться департаментом труда и социальной защиты населения Севастополя.За назначением РСД, начиная с января 2020 года, неработающим пенсионерам, чей доход не превысит 9 597 рублей, необходимо обращаться в районные управления труда и социальной защиты населения по месту жительства с заявлением.

Адреса и телефоны районных управлений:

· Балаклавский район: ул. Урицкого, 2, тел.63-11-87, каб. 12;

· Гагаринский район: Пр. Октябрьской революции, 8, тел.42-22-56, каб. 105;

· Ленинский район: ул. Пушкина, 2, тел. 54-33-71, каб. 11;

· Нахимовский район (Корабельная): ул. Рабочая, 3, тел.49-22-34, каб. 3;

· Нахимовский район (Северная): ул. Леваневского, 24, тел.71-70-74, каб. 6.

Пенсионерам, которым Пенсионный фонд установил и выплатил федеральную социальную доплату к пенсии по 31 декабря 2019 года включительно, подавать заявление на установление РСД не требуется.

Выплата РСД указанным пенсионерам будет продолжена органами социальной защиты в беззаявительном порядке.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 35

Источник: Портал Информер