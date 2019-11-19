Резать на куски любимых женщин — едва ли не «добрая русская традиция»

История с преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, реконструктором Олегом Соколовым потрясла российскую общественность. Доцент крупнейшего российского ВУЗа убил свою сожительницу Анастасию Ещенко, а затем попытался избавиться от ее тела.

Между тем, подобные леденящие душу происшествия происходили и раньше.

3 января исполнится семь лет с того дня, когда прогоревший московский ресторатор Алексей Кабанов зверски расправился со своей женой. Сразу же после Нового года, Алексей Кабанов заявил о том, что жена пропала без вести. Ирину Кабанову искали волонтеры, сотрудники полиции, но в итоге выяснилось, что Ирину убил и разрезал на части ее муж.

Кабанову в апреле 2014 года дали 14 лет колонии. Удивительно то, что он ничуть не раскаивается в убийстве. А сожалеет о том, что из-за убийства не сможет растить свою дочь. Почему-то из своих 4-х детей (еще двое девочек от других женщин) Кабанов любил только младшую дочь. Он звал ее Карп.

Еще ему жаль своих родителей – они старые, больные, по его мнению, не доживут до его выхода на волю. Он знает, что родители его очень любят и простят все. Себя ему, наверное, тоже жалко. Говорит, что в тюрьме очень скучно. С другой стороны, в колонии, наверняка, веселее. Может, его и на кухню пошлют – будет при любимом деле. Когда-то Кабанов писал стихи. В тюрьму он тоже просит передавать ему сборник.

Считает, что дали ему слишком большой срок. Он убил в состоянии аффекта, а аффект не признали. Несправедливо. А все из-за кого? Из-за этой самой жены – довела до тюрьмы. Ирина была неосмотрительна, когда связала свою жизнь с этим мужчиной, но кто же мог знать, как все обернется.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 2081

Источник: Портал Информер