Рейдерские схемы в Крыму: что способствует и как защищаться

Рейдерство — недружественное поглощение предприятия против воли его собственников, захват корпоративных прав и имущества.

Неприятности приходят тогда, когда их не ждут и часто именно потому, что не ждут. Не ждала их и фирма «Витмет» или ждала, но не с той стороны.

Фирма «Витмет» взяла в украинском банке «ВТБ» кредит на несколько миллионов долларов под залог недвижимости в Крыму. На что потрачены деньги — неизвестно, но банку заемные средства учредитель не вернул, а на предприятии остались только огромные долги перед кредиторами.

Радость крымских махинаторов была недолгой – ее омрачили другие не менее находчивые ребята, с которыми крымчане связались вероятно в период поиска покупателей на недвижимость.

В результате корпоративные права и все активы по нескольким сомнительным сделкам неожиданно для бывших учредителей «Витмет» оказались в уставных капиталах совсем чужих им предприятий.

Должники «кинули» Банк, рейдеры отобрали активы у должников.

Но круг не замкнулся. Ведь кредиторы, прежде всего ВТБ банк, не получили обратно свои четыре миллиона долларов. Имущество, которое должно было обеспечивать погашение долга — стало предметом раздора между недобросовестным должником и изобретательным рейдером. Кто из них выиграет кредитору не важно — ему важно вернуть долг.

Учитывая неплатежеспособность началось банкротство «Витмета». Полномочия учредителя и руководства, которые довели предприятие до банкротства, были прекращены и перешли к арбитражному управляющему, перед которым встала почти невыполнимая задача вернуть имущество на предприятие для его реализации в условиях яростного сопротивления ещё двух заинтересованных групп.

Для того, чтобы это сделать -необходимо было вступить во все уже существующие судебные споры и инициировать десяток новых, чтобы отменить все незаконные сделки, как по имуществу, так и по корпоративным правам, отобрать имущество как у должника, так и рейдеров.

Когда говорят о сложных и даже невыполнимых задачах, резонансных арбитражных спорах в Крыму, мы часто слышим, что с ними лучше сразу идти в ЮК «Прецедент консалтинг». Эту команду выбрал и арбитражный управляющий.

Одним из дважды утраченных предприятием активов, судя по всему, стал недостроенный санаторий у моря с оценочной стоимостью почти 6 млн. долларов, который оказался внесен в уставный капитал севастопольского предприятия «Таврида».

Нам удалось связаться с управляющим партнером ЮК «Прецедент консалтинг» Станиславом Петровым и юристом коммерческой практики Дарьяном Паниным, которые ушли от обсуждения необычного и запутанного дела в целом, но согласились прокомментировать результаты судебного спора по этому объекту.

“Обжалование сделок и возврат имущества предприятию-банкроту стало одним из первых сражений на большой карте боевых действий в этом сложном по структуре и стратегии реализации проекте”, – говорит Станислав Петров. – “В деле «Витмет» — «Таврида» последние не успели зарегистрировать право собственности в Росреестре, но успели внести информацию в налоговый орган, а значит риск регистрации сделки в Росреестре сохранялся. Потому, начиная спор, мы сразу обеспечили наложение ареста на недвижимое имущество по сделке и на любые действия, связанные с корпоративными правами «Тавриды»”.

Как пояснил Дарьян Панин, главной целью было конечно же оспорить незаконные сделки, что само по себе было не просто, поскольку кроме обычных сложностей в корпоративных войнах.

Особенностью дела был иностранный элемент: необходимость обоснования полномочий ликвидатора, использования в крымских судах решений судов Украины, вынесенных после марта 2014 года, а также применения международных норм и соглашений, – поясяет Дарьян Панин. – Но, руководствуясь интересами Доверителя, мы решили еще больше усложнить задачу и одновременно добиться отмены записей в публичных реестрах. Соответственно это потребовало ведения спора не только с «Тавридой», но и с ФНС, для которых отмена их действий и решений — факт болезненный и они делают все, чтобы этого избежать.

В результате крымские юристы из «Прецедент консалтинг» добились полного удовлетворения заявленных требований, как в отношении оспоренной сделки, так и записей в ЕГРЮЛ, доказав, что формальное соответствие действий налогового органа регламентам — не свидетельствует об их законности и не исключает возможности их отмены.

Суды постановили возвратить дорогостоящее имущество истцу, а записи в публичном реестре признать недействительными.

MK.ru

Источник: Портал Информер