Рейтинг политических партий в Севастополе

“И НФОРМЕР” уже рассказывал о том, что антирейтинг политический партий в Севастополе возглавляет “Партия дела”. Сегодня предлагаем читателям узнать, за какую политическую ячейку проголосовали бы севастопольцы, если выборы были в ближайшие выходные. НФОРМЕР” уже рассказывал о том, чтополитический партий в СевастополеСегодня предлагаем читателям узнать, за какую политическую ячейку проголосовали бы севастопольцы, если выборы были в ближайшие выходные.

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В единый день голосования 8 сентября 2019 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая дополнительные выборы депутатов Государственной думы, глав 18 субъектов федерации (16 прямых и 2 через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах РФ. В регионах, где губернаторы уйдут в отставку после 8 июня 2019 года, выборы пройдут в единый день голосования 2020 года. 8 сентября в Севастополе выберут депутатов Заксобрания.