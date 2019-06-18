Рейтинг спикера Заксобрания Севастополя Алтабаевой стремительно снижается

18 июня 2019     18
Рейтинг спикера Заксобрания Севастополя Алтабаевой стремительно снижается

Рейтинг спикера Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой в списке глав законодательных органов регионов РФ за май снизился на три пункта. Об этом сообщает Медиалогия.

Екатерина Алтабаева занимает 14 место, её медиаиндекс за прошлый месяц составляет 3748. В то время, как в апреле он был 3976.

Если сравнивать с крымским коллегой, то за май рейтинг спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова не изменился. Он на шестом месте. 

Его медиаиндекс за май составляет 5536, в то время как в апреле он был 6326.

Методика:

1. В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.

2. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы “Медиалогия”, включающей более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

3. Период исследования: май 2019 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 13.06.2019.

Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчёте медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

– влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

– характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

– роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

– наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.

Источник: Портал Информер

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