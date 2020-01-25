Реконструкция Большой Морской ведется без реставраторов

25 января 2020     20
Реконструкция Большой Морской ведется без реставраторов

Реконструкция улицы Большая Морская ведется без реставраторов. Об этом в телепрограмме Николая Скребца сказал архитектор, инженер-реставратор, член национального реестра специалистов в области строительства, член общественного совета при департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя, член наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Анатолий Пряшников.

«Что касается реконструкции Большой Морской, которую мы сейчас наблюдаем, то нужно в первую очередь вспомнить, что весь центр города является историческим поселением федерального значения. Отсюда естественные ограничения на реконструкцию. И то, что я вижу на Большой Морской, меня удручает», – отметил Пряшников.

Специалист дополнил: «У меня очень много вопросов, но не к строителям, которые просто не понимают многих вещей, например, что такое объект культурного наследия, как на нем надо работать.

Чиновники, которые дали строителям техническое задание, они тоже в реставрации ничего не понимают. По идее, «Севнаследие» должно курировать работы, но, к сожалению, у этой организации тоже нет специалистов-реставраторов. Историки есть, а реставраторов — нет».
Пряшников пытается призвать к диалогу специалистов «Севнаследия», но тщетно: ««Севнаследие» пишет мне, что ведет надзорные мероприятия, а я каждый день бывая на Большой Морской, но нигде с его специалистами не пересекся. В конторе они всегда сидят, а в поле их не видно».«На Большой Морской никогда не встречал специалиста «Севнаследия», который бы стоял и рассказывал рабочим, прорабам, директору предприятия, которое работает на объектах культурного наследия, что можно делать, что нельзя, это делаем мы. Однако у нас общественные полномочия, которые, к сожалению, не имеют юридической силы», – подытожил Пряшников.

 



Суббота, 25 января 2020 г. 74

Источник: Портал Информер

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