Рекордсмен Крымского моста оказался рецидивистом

Нарушителя-рекордсмена скоростного режима на Крымском мосту уже штрафовали 29 раз за последние три года именно за превышение скорости. Об этом сообщило ГИБДД России.

Напомним, что как рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев, нарушителем оказался водитель легковой машины, который “очень сильно спешил, хотел в Крым попасть”.

“Автовладелец неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. В прошлом году в отношении него было вынесено 12 постановлений по делам об административных правонарушениях… В этом году автовладелец привлекался к ответственности 17 раз”, — сообщили СМИ в ГИБДД России.