Реставрационные работы в музее имени М.П. Крошицкого будут завершены в срок

Ремонт и реставрация объекта культурного наследия – здания Севастопольского художественного музея имени М.П.Крошицкого – ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в срок – до конца текущего года.

Динамику выполнения строительно-монтажных работ сегодня проконтролировал заместитель директора департамента капитального строительства Даниил Кирилкин.

«Сейчас на объекте работы по ремонту и реставрации музея находятся в активной стадии. Выполняются работы по расчистке внутренних стен от слабых штукатурных слоев, по усилению перекрытий, проемов, конструктивных элементов, работы по прокладке внутренних сетей отопления и теплоснабжения здания музея.–>

Мы планируем завершить строительно-монтажные работы в нормативные сроки – к концу ноября этого года.–>

Наш подрядчик мобилизовал все силы и средства, и сейчас здесь достаточно квалифицированный, специально лицензированный для проведения реставрационных работ персонал, который быстро и качественно выполняет поставленные задачи», – сказал Даниил Кирилкин.

Заместитель директора департамента также сообщил, что работы по внешнему фасаду здания должны быть завершены в течение ближайшего месяца.

Кроме того, на объекте предусмотрена усиленная гидроизоляция, подвальные помещения будут полностью модернизированы, что позволит, в том числе, проводить мультимедийные выставки. Планируется установка подъемного механизма, с помощью которого экспонаты будут оперативно и аккуратно доставляться к месту.

Руководитель проекта ООО «ГУАР» Евгений Милявский отметил, что реставрируемое здание теперь полностью будет принадлежать музею в связи с переездом музыкальной школы. Будут открыты новые пространства для проведения выставок, сделано новое большое помещение. Все технологическое оборудование будет соответствовать современным выставочным стандартам.