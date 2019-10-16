Решение суда Севастополя ничто, Игорь Дрей сам себе хозяин?

На днях на горизонтальном стапеле филиала «Севастопольский морской завод» АО «Центр судоремонта «Звездочка» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК)) состоялась церемония спуска на воду понтона плавучего полноповоротного несамоходного крана «ПК-400 «Севастополь».

В торжественной церемонии приняли участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат Законодательного Собрания Севастополя Сергей Колбин, заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, председатель совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» Георгий Полтавченко, представители руководства АО «Адмиралтейские верфи», АО «ЦС «Звездочка», АО «ЦКБ «Коралл», почетные гости, ветераны и сотрудники завода.

Всё бы ничего, если среди уважаемых лиц не присутствовал приговорённый к четырем годам лишения свободы (условно) со штрафом 400 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на срок 2 года экс-директор филиала «Севастопольский морской завод» центра судостроения «Звёздочка» Игорь Дрей.

(Решение суда есть в редакции)

Предыстория

В апреле 2018 года тогда ещё прокурор Севастополя Игорь Шевченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе», филиала Севастопольского морзавода центра судоремонта «Звездочка» и местного жителя.

Руководитель филиала СМЗ ЦС «Звездочка» обвинялся в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), его заместитель, руководитель ГУП «Севморзавод» и житель Севастополя 1983 года рождения — в пособничестве в растрате (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).По версии следствия, директор филиала СМЗ ЦС «Звездочка» Игорь Дрей с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года передавал директору ГУП «Севморзавод» Игорю Ляшенко средства филиала через местного жителя, устроенного по фиктивным документам на должность помощника директора филиала.

Обвинение утверждало, что, действуя по заранее достигнутой договоренности, местный житель, достоверно зная о фиктивности его трудоустройства на должность помощника директора филиала СМЗ ЦС «Звездочка», передавал директору ГУП «Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе» перечисленные ему на банковскую карточку денежные средства.

Прокуратура установила, что подобными действиями злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму более 1,3 млн. рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю, которые передали материалы своей работы в Следственный комитет.

Игорь Дрей вину в совершении вменявшегося ему преступления не признал, а руководство центра судоремонта «Звёздочка», контрольный пакет акций которого принадлежит государству, заявило, что компании ущерб нанесён не был. Но суд посчитал иначе и вынес обвинительный приговор.

«Назначенное Дрею Игорю Владимировичу наказание считать условным и установить испытательный срок четыре года», — сказано в приговоре.

Заместителя Игоря Дрея — Антона Котельникова, который не признал вины в пособничестве в растрате, суд наказал тремя годами лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей и трёхлетним лишением права занимать определённые должности на государственной и муниципальной службе — наказание условное с трёхлетним испытательным сроком.

Экс-директор ГУП «Севастопольский морской завод» Игорь Ляшенко и тот самый предприниматель, который остался без денег, свою вину в пособничестве в растрате признали частично. Первого лишили свободы на два года с лишением права занимать определённые должности на госслужбе или в органах местного управление на два года — наказание суд установил условное, предоставив Ляшенко двухлетний испытательный срок. Второму назначен год лишения свободы, наказание тоже условное, дан испытательный срок — один год.

Суд установил, что назначение реального лишения свободы «будет чрезмерно суровым наказанием, существенно ухудшающим условия жизни» семей подсудимых.

Наши дни…

Несмотря на то, что Игорь Дрей запятнал свою репутацию, он не постеснялся явиться на важное событие как для работников филиала «Севастопольский морской завод» АО «ЦС «Звездочка» и АО «Центральное конструкторского бюро «Коралл», так и для всех севастопольцев, ныне и ранее задействованных в отрасли судостроения и судоремонта.

Обратите внимание на фотографии, «наш герой» второй слева. Густая борода ему добавила солидности, но, к сожалению, не способна отменить решение суда.

А вот и снимок, на котором экс-директор филиала «Севастопольский морской завод» центра судостроения «Звёздочка» Игорь Дрей решил постоять рядом с депутатом Законодательного собрания Севастополя Сергеем Колбиным.

Как не пытался виновный в растрате денег предприятия в особо крупном размере и судом приговорённый к условному со штрафом и лишением права занимать должности в органах власти Дрей спрятаться за пышной растительностью на лице, он был замечен на торжественном мероприятии по спуску «ПК-400 «Севастополь» (строительство данного судна осуществляется предприятием в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», — прим. редакции).

Удивительно, но что Игорь Дрей делал на важном для Севастополя событии, ведь судом он не вправе трудиться в органах власти? Или человек, который высшей инстанцией осужден за растрату государственных средств, до сих пор при должности? Может, он просто решил вспомнить былое, поэтому нагладил костюм, накрахмалил белую рубашку, начистил до блеска ботинки, нацепил галстук и уже нарядный взобрался на трибуну в день торжества? Видимо, ему всего лишь захотелось немного побыть рядом с Алтабаевой, Колбиным, Литовко, Полтавченко и другими важными персонами, надумал развеяться после изнурительных судебных заседаний?

Или для Игоря Дрея решение суда — это ничто, так, филькина грамота, поэтому он сам себе хозяин? Хочет, приходит на спуск плавкрана в судоремонтном предприятии, а вздумается вновь нарушать закон, так опять начнёт проворачивать мутные схемы в «Севастопольском морском заводе им. Орджоникидзе», филиале Севастопольского морзавода центра судоремонта «Звездочка»?

Стоит напомнить, что закон един для всех, но, как показывает подобная выходка Дрея — что он, вопреки решению суда, устанавливает свои правила игры… Вот только допустимы ли такие пердимонокли в правовом государстве? Не думаем!

Более того, уверены, что сомнительное прошлое Дрея с растратами и работой с фиктивными документами роняет тень на деятельность крупнейшего предприятия Севастополя с отличным трудовым коллективом.

Надеемся, что сотрудники соответствующих структур обратят пристальное внимание на желание Игоря Дрея присутствовать на светских вылазках и призовут его соблюдать закон.







Среда, 16 октября 2019 г. 4764

Источник: Портал Информер