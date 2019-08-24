Робота Федора могут затопить в Тихом океане

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с человекоподобным роботом FEDOR на борту будет затоплен, если его не удастся пристыковать к МКС. Об этом «Интерфаксу» сообщил ведущий эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

«Можно подумать об еще одной попытке. Конечно, эти попытки — рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его будут затоплять», — сказал Моисеев.

Он заявил, что корабль сможет предпринимать попытки пристыковаться к МКС еще в течение недели, пока не будет израсходован ресурс его двигателей.

«Корабль рассчитан на долгое время работы, около года, в составе МКС. Вне станции ресурса двигателя и топлива хватит, наверное, где-то на неделю. Все зависит от того насколько активно он будет маневрировать. Если будет активно делать попытки пристыковаться, топливо израсходуется быстро», — сказал Моисеев.

Источник «Интерфакса» в космической отрасли подтвердил, что корабль могут затопить.

«Если не пристыкуется, его придется затопить», — сказал собеседник агентства.

Неудачная стыковка «Союза» с МКС могла произойти из-за недоработок в системах самого корабля, считает Моисеев.

«Там новая система стоит на корабле и тут прямой вывод напрашивается, что недостаточно внимания уделили ее отработке», — сказал он.

По словам Моисеева, ситуация не является экстраординарной, раньше корабли удавалось пристыковать вручную после отказа системы автоматической стыковки.

Напомним, что 24 августа транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» не смог пристыковаться к МКС. По данным источников, это было связано с неполадками в работе системы автоматической стыковки «Курс».

Корабль отведен на безопасное расстояние. В «Роскосмосе» сообщили, что попытка стыковки перенесена на резервную дату. В НАСА отметили, что попытка стыковки может быть совершена в ночь с воскресенья на понедельник после замены оборудования на МКС.

Источник: Портал Информер