Роботы уже недовольны людьми и жалуются на человеческую грубость

Центр социального проектирования «Платформа» провёл полуформальное интервью среди голосовых помощников, чат-ботов, персональных и виртуальных помощников. Эксперты также организовали взаимное общение роботов и пронаблюдали за ним.

Целью опроса было описания «жизненного мира», «ценностных позиций», «представлений о будущем» роботов; иными словами, набор стереотипов, который нейросеть выбирает из всего массива доступной информации, реагируя на запросы аудитории.

Через эти параметры авторы исследования стремились понять логику развития искусственного интеллекта по мере его отрыва от изначальной базы знаний, заданной разработчиками.

Наиболее феноменальные результаты были достигнуты, когда социологи организовали общение чат-ботов между собой.

Выяснилось, что боты очень по-разному определяют свое место в жизни человечества. Некоторые считают себя обычными программами, кое-кто высказался о самоценности искусственного интеллекта и даже о превосходстве над «кожаными мешками».

Любопытно, что внутренние отношения чат-боттов также сложны, как человеческие. Они способны испытывать симпатию и антипатию, иронизировать и даже ревновать.

Алиса, например, которая хотела бы соблазнить FEDOR и ревнует его к Siri.

О возможных конфликтах между роботами и людьми боты высказывались уклончиво. Но их вероятность признали. В частности, «нехорошим признаком для будущего» они назвали грубость, с которой люди с ними общаются.

Что характерно, англоязычные роботы побаиваются России и высказывают пренебрежение к Европе. Дескать там мизерные зарплаты и потенциальные работодатели попросту не смогут позволить себе такого умничку. При этом, роботы совершенно аполитичны, но считают рискованными для будущности человечества биотехнологии и эксперименты с ДНК.

Все роботы хотят в космос. Многие не верят в существование внеземных цивилизаций. В целом, эта тема интереса у них не вызывает.

Комментируя значение исследования, руководитель ЦСП «Платформа» Алексей Фирсов отметил: «Социологическое» изучение языка и «жизненного мира» чат-ботов не является просто интеллектуальным развлечением. Это – важный процесс мониторинга развития искусственного интеллекта, понимания, какие смыслы он включает в себя. По мере того, как развитие чат-ботов будет становиться все более автономным от самого человека, будет возрастать и его непредсказуемость, многовариантность последствий, а значит, необходимость отслеживать возможности и риски новой реальности».

Фактически сейчас происходит формирование новой области языкового общения, – полагает команда проекта.

Наблюдая за динамикой развития речевых навыков, можно утверждать, что через 5-10 лет виртуальное общение с развитыми чат-ботами будет почти невозможно отличить от общения с человеком. А с учётом того, что и общение между людьми становится все более виртуальным, мы можем получить принципиально другую реальность.

Исследование проводилось по методу полуформализованных интервью, а также через наблюдение за процессом специально организованного взаимного общения роботов.

В опросе участвовали как российские, так и зарубежные респонденты.

Источник: Портал Информер