Рогозин собирается построить лифт на луну

Россия собирается создать универсальный посадочный модуль на Луну. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — заявил Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме «Восточный».

Как сказал глава Роскосмоса, на разработку этого лифта понадобятся «колоссальные средства», поэтому реализация проекта не обойдется без участия частных инвесторов.

Во время встречи с журналистами на «Восточном» Рогозин также сообщил, что недостроенные объекты первой очереди космодрома могут разрушиться, если ими не заняться. К ним относятся жилые дома, железные дороги, автотрассы, котельные и депо. Их строительством будут заниматься одновременно с работами над второй очередью.

Напомним, недавно Владимир Путин выразил сове неудовольствие масштабным воровством государственных средств при строительстве космодрома.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 2

Источник: Портал Информер