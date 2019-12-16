Рогозин собирается построить лифт на луну

16 декабря 2019     10
Рогозин собирается построить лифт на луну

Россия собирается создать универсальный посадочный модуль на Луну. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы создадим универсальный лифт, который с окололунной станции сможет посадить нагрузку по заказу партнеров», — заявил Рогозин в ходе пресс-конференции на космодроме «Восточный».

Как сказал глава Роскосмоса, на разработку этого лифта понадобятся «колоссальные средства», поэтому реализация проекта не обойдется без участия частных инвесторов.

Во время встречи с журналистами на «Восточном» Рогозин также сообщил, что недостроенные объекты первой очереди космодрома могут разрушиться, если ими не заняться. К ним относятся жилые дома, железные дороги, автотрассы, котельные и депо. Их строительством будут заниматься одновременно с работами над второй очередью.

Напомним, недавно Владимир Путин выразил сове неудовольствие масштабным воровством государственных средств при строительстве космодрома. 



Понедельник, 16 декабря 2019 г. 2

Источник: Портал Информер

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