«Родина» обманывает крымчан?

12 апреля 2019 года, ряд людей, в частности Сергей Веселовский, Константин Ерманов, Александр Юрьев, разместили у себя в соцсетях информацию о том, что партия “Родина” сделала в Крыму специальный сайт: выборкрыма.рф.

До этого была проведена пресс-конференция партии Родина в Крыму , на которой был анонсирован поход на выборы и создание альтернативной силы. Чего вдруг решили, что в Крыму нужна альтернативная сила, там, правда, не сказали. Ну да ладно, не будем придираться.

Как было сказано на самом сайте, создан он был для того, чтобы увидеть реальное мнение крымчан, кто, с их точки зрения, достоин быть кандидатом в депутаты Государственного совета и т.п. Так же было написано, что с каждым предложенным кандидатом от людей будет проведена встреча каких-то там мобильных групп и партийного руководства.

Когда я зашел впервые на этот сайт, увидел список предложенных кандидатов, среди которых на первом месте находился Константин Кнырик, руководитель крымского отделения партии “Родина” и руководитель агентства “НьюсФронт”. Потому я совсем не удивился, что и отделение “Родины” и само информагентство “НьюсФронт” находятся по одному адресу: Симферополь, ул. Стрелковая, 57.

Мой товарищ внес меня на этот сайт в качестве кандидата в депутаты Госсовета Крыма. Так уж вышло, что проживаю я в Крыму уже несколько лет, занимаю активную гражданскую позицию, оказывал безвозмездно правовую помощь гражданам и финансовую и правовую помощь беженцам из Донбасса, содействовал возвращению Крыма в РФ, являюсь членом и секретарем антикоррупционного общественного совета при одноименном комитете, имею республиканские награды.

Исходя из этого и из того, что в пророссийском движении я состою достаточно давно, я вполне узнаваем.

Стоит ли удивляться тому, что люди начали на указанном сайте отдавать за меня свои голоса? Думаю, что нет. Люди начали голосовать. К тому же, на своей странице “Вконтакте” я обратился к подписчикам крымчанам с посьбой прголосовать за меня, если они считают меня достойным быть кандидатом в депутаты ГосСовета Крыма..

Соответственно, мои голоса честные. Это голоса реальных людей, крымчан, которые меня решили поддержать!

И крымчане стали отдавать за меня голоса, соответственно, мой рейтинг на сайте начал расти. При этом, голосование было возможно лишь тогда, когда человек проходил на сайте регистрацию и подтверждал адрес электронной почты. Это я говорю к тому, чтобы вы понимали, что человек со стороны не может накрутить и пририсовать себе лишние голоса.

Обратите внимание на иллюстрацию выше. Вы можете видеть на скриншотах, что в то время, как мои голоса демонстрировали уверенный и постоянный рост, показатель Константина Кнырика не менялся и оставался на значении 204 голоса.

Это выглядит довольно странно, не находите?

А затем случилось очень забавная вещь…

Я находился на первом месте рейтинга с 242 голосами. Кнырик был после меня со своим старым, не меняющимся результатом. И тут происходит прямо чудо: у Кнырика откуда-то появляется 80 дополнительных голосов, он выходит на первое место.

При этом, несмотря на то, что мои голоса постоянно росли, что я ранее показал, скачёк голосов Кнырика был одномоментным.

Обратите внимание, мой рейтинг так и остался на уровне 242.

Это что ж получается, что есть возможность пририсовывать себе голоса?

А где же честность, соревновательность?

Ну ладно, думаю, пусть. Хоть это и нечестно и похоже на явный обман и манипуляцию, все равно я смотрюсь неплохо и имею поддержку крымчан, это видят все. Рост моей поддержки на сайте продолжился, равно, как и пририсовывания рейтинга Кнырика, поэтому я оставался на втором месте.

И тут произошло еще одно закономерное событие.

Да, вы угадали, меня вообще убрали с сайта.

А у Константина Кнырика добавилось еще около 50 голосов… Для уверенности, видать.

Я написал личное сообщение в Фейсбуке Кнырику. Он пообещал, с оглядкой на мою поддержку крымчанами, вернуть меня на сайт, обещал, что мне позвонят. Но этого так и не произошло. Меня не вернули, со мной никто не связался.

Вот вам цена обещаний главы крымского отделения партии “Родина”…

Обратите внимание, что на второе место вышел крымский псевдообщественник Александр Талипов. Пару дней назад Александр у себя на странице в Фейсбуке разместил для желающих призыв принять участие в выборах от партии “Родина”, вплоть до занесения в списки…

Интересно также и то, что среди лиц, предложенных на сайте “Родины”, есть определенный процент персонажей с откровенной антивластной риторикой. Их я называю псевдообщественники. На них часто ссылаются антикрымские и антироссийские ресурсы типа КрымРеалий. И вот они на сайте, против них нет никаких поползновений. Не знаю, может потому, что они не составляют конкуренцию Константину Кнырику, а может потому, что партию устраивает их риторика.

Вернемся ко мне. Можно подумать, что меня обманули, с одной стороны да, но это не совсем так.

На самом деле обманули крымчан, которые поверили в честность организованного партией “Родина” мероприятия.

Кнырика сейчас остервенело крутят в эфирах федеральных телеканалов в статусе политического эксперта. Почти каждый день. Повышают его узнаваемость, пиарят.

Так почему же он побоялся конкуренции с моей стороны, опустился до такого подлого поступка? Это у партии “Родина” такие лидеры?

Я выше написал цель, которую озвучила “Родина” на своем крымском сайте: увидеть реальное мнение крымчан.

Исходя из сложившейся со мной ситуации, также можно сделать вывод, что это не более, чем красивая фраза, а на самом деле партия “Родина”, во всяком случае её крымское отделение, плевать хотела на мнение людей и готова пойти на обман и подтасовки даже результатов обычного голосования на сайте.

Можно ли доверять такой команде реальное управление? Ответ очевиден.

Это позор!!!

Тинянский Евгений (политолог, публицист)

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