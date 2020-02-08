Родственники пассажиров украинского самолета потребовали от руководства Ирана компенсацию в 1 млрд долларов

8 февраля 2020     26
Родственники пассажиров украинского самолета потребовали от руководства Ирана компенсацию в 1 млрд долларов

Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана в связи со сбитым 8 января самолетом украинской компании МАУ.
Канада потребовала у Тегерана выплатить 1,5 млрд канадских долларов (это примерно 1,1 млрд долларов США) за гибель людей. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на адвоката Джона Арнольда.

Ответчиками по делу названы глава Ирана аятолла Али Хаменеи и командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе генерал Амир Али Хаджизаде. Имя главного истца СМИ не называют из-за соображений безопасности.
Однако по некоторым данным им является близкий родственник одного из погибших, чья семья живет в Иране.

В иске также уничтожение самолета характеризуется как «сознательный и умышленный акт терроризма». Просьба к суду была подана еще 24 января в Торонто. Пока неизвестно, передана ли она в Тегеран.



Суббота, 8 февраля 2020 г. 56

Источник: Портал Информер

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