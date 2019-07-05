Рождаемость в России падает уже третий год подряд

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.

По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 150 тысяч человек.

Виноватых она назначила сразу: мол, многие регионы «в погоне за качественными показателями» снижали цифры смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

О демографических проблемах в стране говорят давно, падение рождаемости объясняют разными причинами.

В первую очередь — экономическими. Понятно, что именно это в основном влияет и на прирост населения, и на его убыль. В рамках нацпроекта «Демография» обозначено много правильных и хороших целей и задач. О частичном их исполнении, особенно о резком увеличении продолжительности жизни, та же Голикова уже заявляла неоднократно.

Складывается впечатление, что прямо какие-то высшие силы помогают правительству выполнять поручения президента: раз — и благосостояние населения резко выросло, два — жить россияне стали дольше и намного счастливее.

Не удивлюсь, если завтра мы узнаем, что на самом деле у нас случился демографический взрыв. Потому что уже объявлено о предстоящей встрече Владимира Путина с членами правительства, на которой они отчитаются о ходе выполнения его поручений, в том числе и по результатам «прямой линии».

И финансово-экономические власти, похоже, уже нашли решение всех проблем: и бедности, и демографии.

Там решили бороться с потребительским кредитованием. Мол, люди беднеют и плохо живут потому, что берут дорогие кредиты в банках. Идею запретить банкам выдавать кредиты физическим лицам уже горячо поддержала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она считает, что тогда деньги пойдут в корпоративный сектор, что тут же запустит инвестиционный бум. То, что кредиты, чтобы просто выжить, сейчас берут люди с зарплатой даже в 25 тысяч, в расчет не берется.

По такой логике очень легко решается и демографическая проблема.

Ведь не секрет, что для многих молодых семей коммунальные платежи с их постоянным ростом становятся проблемой, и кредиты на это, кстати, тоже стали люди брать. И раз нечем платить за свет, то в темноте исполнение населением проекта «Демография» будет идти успешнее. Шутки шутками, но это объяснение причины бедности россиян, на мой взгляд, тоже из разряда абсурдных.

В реальности в России сейчас реализуется самый худший вариант решения демографической проблемы — попытка замещать вымирающее коренное население мигрантами. Но это еще нигде не приводило к нужному результату.

Рождаемость в России может расти только в одном случае. Когда люди будут уверены в завтрашнем дне, смогут планировать свою жизнь и точно знать, что для государства они не обуза, а основной приоритет деятельности.