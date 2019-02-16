Розовое вино «Золотой Балки» попало в тройку лучших в России

Крымское ZB Wine Rose агрофирмы «Золотая Балка» названо в тройке лучших отечественных сухих розовых вин в среднем ценовом сегменте от 200 до 500 рублей. Новый рейтинг российских тихих вин составлен Минпромторгом и Минсельхозом России совместно с Роскачеством в рамках проекта «Винный гид России». Независимую оценку проводила дегустационная комиссия из 23 российских и международных экспертов. Всего в «Винный гид России» вошли 9 образцов отечественных розовых вин.

Получившее высокую оценку экспертов ZB Wine Rose – купаж из выращенного в Севастопольском терруаре винограда сортов Каберне Совиньон и Алиготе. Это продукт первой линейки тихих вин «Золотой Балки», которая вышла на рынок в 2017 г. К созданию этих вин были привлечены специалисты из Франции и Италии. Один из консультантов называл терруар «Золотой Балки» идеальным: «По соотношению дождей и влаги терруар сравним с лучшими районами долины Роны или севера Италии, а по температуре – приближен к зоне Бордо или долины Луары». Виноград для линейки ZBWine собирается вручную, благодаря чему предотвращается сдавливание ягоды и ее последующее окисление. Таким образом достигается высокое качество винограда.

По словам генерального директора «Золотой Балки» Елены Костенко, «Cвежее фруктовое вино с тонами красных ягод ZB Wine Rose пользуется заслуженным успехом у любителей розовых вин. А высокая оценка профессиональных экспертов доказывает, что мастерство виноделов и виноградарей позовляет маскимально реализовать весь сортовой потенциал прекрасного крымского винограда и вывести на рынок достойный продукт местности.»