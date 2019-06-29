Роль водки в истории России

К сожалению, статьи обо всем, что связано с употреблением в нашей стране спиртного, можно, по большей части, разделить на две категории – либо сугубо рекламные (с ними все понятно), либо гневно-осуждающе-трагические, нещадно клеймящие питие. Об истории алкоголизма в России рассказывается в оправдательном материале издания Репортер.

«Князь Владимир – апологет древнерусского алкоголизма».

Подобная бредятина родилась на свет и по сей день имеет хождение благодаря тому, что известный всем нам со школьной скамьиНестор-летописец, автор «Повести временных лет», в разделе, описывающем выбор Великим князем Владимиром новой веры для своего государства, утверждал, что от мусульманства тот отказался чуть ли не исключительно в силу имеющегося в Коране запрета на употребление вина.

«Веселие на Руси есть питие!», – вроде бы выдал Красно Солнышко, дав тем самым магометанам от ворот поворот.

Понятно, что древний труженик пера просто хотел расписать все «покрасивше» и на выбор такого важнейшего атрибута, как государственная религия у великого прагматика Владимира повлияли совсем другие факторы, которые сегодня назвали бы геополитическими соображениями. Но легенда пошла гулять по свету.

«Русские самая пьющая нация и были таковыми всегда».

Это вам в Европе каждый скажет – уж они точно знают! На самом деле – брехня полнейшая, просто наглая клевета, одна из широчайшего арсенала «русофобии для начинающих». Начать надо с того, что тому же Нестору нет веры по крайне простой причине – на Руси времен Владимира массовое пьянство было невозможно физически! Главным хмельным напитком служил перебродивший «стоялый»мед. Крепость у него была поближе к пиву, максимум – к слабенькому вину.

И, главное – много ли того хмельного меда было?! Особенно, если учесть, что получаемый от пчел ценный продукт имел и массу других применений. Пиво варили тоже – но в очень небольших количествах, опять же, переводить на него ячмень мог далеко не каждый. А уж вино было продуктом исключительно импортного производства, в силу чего доступно было исключительно князьям, ближней дружине.И, конечно же, русские не изобретали ни спирта, ни водки.Первыми до перегонки виноградного вина додумались арабы – согласно историческим хроникам, вещество, максимально приближенное к нынешнему крепкому спиртному было получено неким то ли Рагезом, то ли Рагизом еще в VI-VII веке. Отсюда и название «аль-коголь», означающее «одурманивающий», «лишающий разума». Но вмешался Магомет, наложивший запрет на спиртное для всех правоверных – и центр «питейного развития» человечества переместился в Европу.

Вот тут-то «зеленый змий» и развернулся по полной! Особенно поусердствовали в этом деле алхимики, коих в Старом Свете тогда развелось, как собак нерезаных.

Отсюда и всяческие выспренные названия, вроде «спиритус вини» («дух вина»), оставшееся в нашем обиходе как спирт. Первые напитки, полученные из перегнанного виноградного вина (бывшие, по сути, аналогами нынешних граппы или чачи), в Европе называли «аква вита», то есть «вода жизни». Это название в перековерканном виде – «оковыта» так и закрепилось за водкой на Украине. Они там вообще б-а-альшие европейцы, ага…

Русские вообще не знали водки века эдак до XII. Тогдашнюю «аква виту» в Москву привезли генуэзские купцы, стремясь удивить местную знать. Упертые московиты пробовали, плевались, полоскали рот и продолжали «мед-пиво пить», оставаясь в уверенности, что подобные забористые штуки употреблять можно разве что с лечебными целями.

Зато крепкая выпивка очень даже прижилась в Великом княжестве Литовском, что, по мнению многих тамошних уроженцев (того же Михайлы Литвина) весьма способствовало краху его государственности и подпаданию под полную власть Речи Посполитой. Так что же, никакой «исконно русской водки» вовсе и не было?!

Ну, как же – была, конечно. Честь ее создания приписывают некоему монаху Исидору (личности, вполне возможно, мифической). Именно он, по преданию додумался до смешивания спирта с водой в пропорции, делающей его намного более приемлемым для употребления. Главное же отличие нового напитка, его истинная «русскость» заключалась в том, что основой его служил спирт, полученный не из винограда, а из ржаного зерна. Отсюда и первое, истинное имя русской водки – «хлебное вино».

Как таковой термин «водка» стал употребляться в России к привычной сегодня всем нам к водно-спиртовой смеси века с XVII до этого в ходу, помимо наименования, приведенного выше были: «горячее вино», «жженое вино», «зелено вино», «вареное вино» и так далее.

Да и крепость водки, употреблявшейся в государстве Российском, изначально была куда как далека от нынешней. Впервые разрешил продажу «хлебного вина» царь всея Руси Иоанн Васильевич Грозный.

Он же, кстати и открыл в Москве первый кабак – заведение, предназначенное исключительно для пития хмельного. Так вот, при нем водка была в 14 градусов! Набирать крепость она начала уже потом – с годами и веками. Тут, конечно, невозможно пройти мимо еще одного идиотского мифа – о том, что современную и, якобы «идеальную» водку «изобрел» великий русских химик Менделеев. Ничего подобного в жизни не было!

Да, ученый действительно защитил в свое время диссертацию на тему о «взаимном растворении безводного спирта и воды», но к производству водки она отношения не имела ни малейшего! По словам самого Менделеева, он «водки в жизни не пил», а вкус ее знал «наравне со вкусом большинства солей или ядов». Так откуда же взялись 40 градусов?!

У этого соотношения имеется вполне конкретный автор – российский министр финансов Рейтерн. Именно он предложил «округлить» установленную еще при Петре I крепость водки в 38-39 градусов до ровно 40. Так легче и быстрее шел подсчет соответствующих налоговых отчислений! Увы, но «классическим градусом» мы обязаны не гению, а чиновнику. Правда, все равно – отечественному.

О том, что «всеобщее русское пьянство» и «склонность к алкоголю» нашего народа – не более, чем злобный миф, уже сказано выше. Кстати говоря, имеется версия, согласно которой наши предки отчасти сами виноваты в его появлении – иноземных гостей всегда старались «принять на славу»: уж если употчевать, так, чтоб из-за стола встать не могли, уж если поить, так чтоб окарачь ползали… Вот бедняги и приняли русское хлебосольное гостеприимство за «национальные традиции».

Однако, нельзя отрицать и того, что пьянство в России в качестве национальной проблемы с определенного времени все-таки присутствовало. Кто же виновен в этом?Хотите – верьте, хотите – нет, но первыми были уличены в прививании нашему народу любви к обильной выпивке опять-таки иностранцы. Конкретно – плененные в Ливонской войне

немцы, которых все тот же Иоанн Васильевич поселил в Москве в так называемой Кукуй-слободе и наделил немалыми, говоря нынешним языком, «льготами и привилегиями».

В том числе – на производство крепкого спиртного и торговлю им, что русским в то время возбранялось строжайше. Ну, гости и развернулись на славу – масштабы бедствия были таковы, что дошло до жалоб митрополиту. Иоанн Грозный прозвище свое получил недаром – слободу спалили ко всем чертям, а зарвавшихся «бутлегеров» выгнали на мороз, как писали современники «в чем мать родила».

Впрочем, Кукуй со всеми его традициями – в том числе и пьянства, прекрасным образом возродился уже при Борисе Годунове. А уж при Петре I и вовсе расцвел пышным цветом. Государь сей, спору нет, был велик, но уж сколько всякой дряни он натащил на русскую землю – не сосчитать!

Пудовые «медали» за пьянство он, конечно, на подданных навешивал, но один его «Всешутейший и всепьянейший собор» перечеркивал всю «антиалкогольную политику» царя одним махом. Кстати, этот же монарх сперва ввел вторую в отечественной истории государственную монополию на винокурение, а потом, отменив ее, начал драть с винокуров акциз – деньги на обустройство армии и флота да на ведение войн нужны были немалые.

Екатерина II, всемерно продвигавшая идею «вольности дворянской» сделала винокурение привилегией исключительно благородного сословия. При ней же окончательное развитие и закрепление на государственном уровне получила система так называемых «откупов», смысл которой заключался в том, что сбором для государственной казны средств , получаемых с виноторговли, занимались частные лица, имевшие с этого свою, весьма немалую «маржу». Это – объяснение в предельно сжатом виде, система, на самом деле была достаточно сложной и постоянно видоизменялась.

Даже в годы, предшествовавшие закату Советского Союза, наши люди пили вдесятеро меньше французов, всемеро – меньше жителей США и втрое меньше английских сэров и леди. Тем не менее, к 1984 году потребление алкоголя достигло 10 с половиной литров «на душу» в год. И это без учета самогона…

Был ли прав Горбачев, объявивший алкоголю в любом виде «войну на уничтожение»? Сейчас сказать сложно – не судят только победителей, а та «война» велась такими дурацкими и варварскими методами, что по сей день вспоминать страшно. И была, в конечном итоге, проиграна – как и все, что затевал Горбачев, за исключением, увы, развала СССР. «Сжатая» в годы антиалкогольной кампании «пружина» пьянства распрямилась в недоброй памяти 90-е с такой силой, что страшные последствия мы пожинаем и по сей день. И, тем не менее, Россия так и не стала «самой пьяной страной мира»!

В составляемых по этому поводу ежегодных рейтингах она, как правило, не попадает даже в первую десятку. Все «почетные» места в ней занимают страны Европы или наши бывшие «соседи» по СССР. Европейцы же, кстати, годами держат первенство и по самоубийствам на почве пьянства. Кстати, тот же упоминавшийся в начале статьи японец Хаттори вынужденно признает: сегодня русские пьют намного меньше его соотечественников.