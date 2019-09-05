Роман Кияшко купил Навального?

5 сентября 2019     21
Роман Кияшко купил Навального?

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального придумали «Умное голосование». Это технология, которая, с их точки зрения, позволит избирателям, у которых нет своих кандидатов (большинство оппозиционных кандидатов не были зарегистрированы на выборах) отдать свой голос кому-либо из кандидатов так, чтобы кандидат от власти набрал как можно меньше голосов.

Сторонники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), проанализировав списки всех зарегистрированных кандидатов, пришли к выводу, что в большинстве округов шансы победить кандидатов от власти есть у коммунистов. 

На днях команда Алексея Навального назвала кандидатов, которых 8 сентября на выборах в разных регионах предлагается поддержать в рамках «Умного голосования», направленного против выдвиженцев «Единой России».

 

«ИНФОРМЕР» решил проверить, находятся ли в списке оппозиционеров севастопольские коммунисты. Оказалось, что есть! И это Роман Кияшко, второй секретарь городского комитета. 

 

Роман Кияшко идёт на выборы в Заксобрание в Севастополе (второй в списке), выдвинут по мажоритарному округу №4 (Гагаринский район). 

 

На этом округе есть один и бесспорный фаворит – это коммунист и верный ленинец Роман Кияшко. На этом можно и закончить, ибо у других, по мнению редакции, просто нет никаких шансов.Единственный конкурент Кияшко – это кандидат от «Единой России» Владимир Немцев. Но единоросс провел настолько блеклую предвыборную кампанию, что сам же себя и лишил хоть каких-то шансов на победу.

 

Участники опроса «ИНФОРМЕРа» подтвердили, что Роман Кияшко — сильный кандидат.

 

 

Кандидат от КПРФ Роман Кияшко получил 166 голосов (50,7%) и занял первое место. Второе место у кандидата от ЛДПР Артура Поддубного, получившего 120 голосов (36,7%). Что же касается кандидата от «Единой России» Владимира Немцева, то его шансы на победу, как мы и предсказывали, практически равны нулю. За него отдали голоса всего 20 читателей (6,12%).

Но в настоящее время мы, побывав на сайте «Умное голосование», задумались: «Неужели севастопольский коммунист Роман Кияшко «купил» оппозиционера Алексея Навального, чтобы при любом раскладе оказаться в местном парламенте?»

Возможно, севастопольский коммунист предоставит нам ответ на этот вопрос…


Четверг, 5 сентября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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