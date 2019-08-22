РОО «Мы - севастопольцы» поздравила блокадницу с 90-летием

22 августа 2019     17
РОО «Мы - севастопольцы» поздравила блокадницу с 90-летием

От имени президента РОО “Мы-севастопольцы” Павла Лебедева ветерану-блокаднику Элеоноре Пироговой вручили цветы и памятный подарок, а также поздравили с 90-летием, пожелав здоровья и долгих лет жизни.

Великая Отечественная война застала Элеонору Александровну Пирогову в деревне за Ленинградом. Во время бомбёжек она с четырехлетним братом на руках пять суток пробивалась домой, в “коммуналку” у Мальцевского рынка.

Родителей уже не было – отец ушел на фронт, а мама работала картографом и уехала в экспедицию еще до начала войны.

Элеонора осталась в опустевшей квартире одна с маленьким братом, получила продовольственные карточки. С этого момента дети стали выживать.

Неизвестно, дождались бы они прорыва блокады Ленинграда, если бы поздней осенью 1942 года Элеонору с братом не перевезли бы через Ладожское озеро “дорогой жизни” и не погрузили в эшелон.

“Нас всю дорогу бомбили фашисты, и автоколонну, в которой мы ехали, и поезда, хотя немцы знали, что в них везут детей”, – вспоминает Элеонора Александровна.Их эвакуировали на Кавказ и распределили по разным детским домам.

Семья воссоединилась только в 1945 году — Элеонора с братом отправилась через всю страну на Дальний Восток, где служила мама.

В Ленинград они вернулись только после войны, отец с фронта так и не пришел.

Потом была учеба, а с конца 40-х годов Элеонора Пирогова начала работать инженером в техническом управлении штаба ЧФ, где и прослужила до самой пенсии.

Всю свою сознательную жизнь она была общественницей с активной жизненной позицией, вела ветеранскую работу, рассказывала школьникам о блокаде.

“Будьте душевнее и человечнее, сознавайте, что многим людям, особенно старикам и больным тяжело живется. Помогайте им, ведь этим вы и себе помогаете”, – обращается к молодежи Элеонора Александровна.


Четверг, 22 августа 2019 г. 1630

Источник: Портал Информер

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