Росгвардия отработала защиту Керченского моста

2 ноября 2019     15
Росгвардия отработала защиту Керченского моста

Военнослужащие Росгвардии провели командно-штабное учение в акватории Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Основные задачи, поставленные перед участниками учения – налаживание взаимодействия среди подразделений Росгвардии, дислоцированных на территории республики”, – говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе учений росгвардейцы отработали подготовку и проведение спецопераций по предотвращению противоправных действий, в том числе на объектах водного транспорта.

Кроме того, сотрудники Росгвардии приобрели дополнительные навыки по пресечению попыток незаконного проникновения и нападения на стратегические объекты.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 6

Источник: Портал Информер

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