Роскомнадзор заплатит 415 000 рублей за незаконное разделегирование сайта

21 июня 2019     21
Роскомнадзор заплатит 415 000 рублей за незаконное разделегирование сайта

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Роскомнадзора 415 тысяч рублей в пользу бизнесмена Арсена Мирзаяна, сайт которого незаконно разделегировал регулятор. Об этом сообщает «Роскомсвобода» со ссылкой на документ.

По информации издания, в 2016 году Роскомнадзор разделегировал сайта Мирзаяна «огрн.онлайн», на котором размещалась информация из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Поводом стала жалоба одного из бизнесменов, недовольных публикацией его персональных данных на сайте.

Роскомнадзор посчитал, что публиковать информацию из ЕГРЮЛ в открытом доступе может только Федеральная налоговая служба. Регулятору также не понравилось то, что Мирзаян размещал контекстную рекламу на сайте, и использовал персональные данные для получения дохода.

Но в июне 2017 года Арбитражный суд Москвы признал действия Роскомнадзора незаконными, так как информация из ЕГРЮЛ находится в публичном доступе, а «размещение рекламы не противоречит цели использования персональных данных». Ведомство также постановило отменить решение регулятора о разделегировании сайта.

В мае 2019 года суд рассмотрел иск о взыскании с Роскомнадзора в пользу Мирзаяна почти 5 миллионов рублей. В иске сообщалось, что за более чем полугодовой период сайт бизнесмена полностью потерял посещаемость из-за действия Роскомнадзора.

Мирзаян заявил, что потеря трафика привела к убыткам в виде упущенной выгоды по получению дохода от рекламы на сайте. Он уточнил, что дважды обращался к Роскомнадзору с досудебными претензиями о возмещении убытков. Но в Арбитражном суде Москвы посчитали, что размер упущенной выгоды гораздо меньше заявленной — около 415 тысяч рублей.

Источник: Портал Информер

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Роскомнадзор заплатит 415 000 рублей за незаконное разделегирование сайта
Роскомнадзор заплатит 415 000 рублей за незаконное разделегирование сайта

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