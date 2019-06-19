Роскомнадзор рассказал, как правильно надо материться

19 июня 2019     26
Роскомнадзор рассказал, как правильно надо материться

Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу объяснило журналистам, как правильно использовать обсценную лексику в СМИ. Об этом сообщает корреспондент «URA.RU».

К ненормативной лексике относятся все слова с четырьмя корнями, образованными от наименований, обозначающих мужской и женский половые органы, а также проститутку и совокупление. 

При употреблении таких слов Роскомнадзор требует от журналистов сокращать их так, чтобы после маскировки читатель не понимал, что за ней скрывается нецензурная брань. Все остальные случаи ведомство будет считать нарушением.

Закон о запрете мата в СМИ, произведениях литературы, искусства, концертах, театральных постановках, зрелищно-развлекательных мероприятиях и при показе фильмов в кинотеатрах подписал президент России Владимир Путин в 2014 году.

Источник: Портал Информер

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