«Роскосмос» зазывает секретарш за 228 тыс. рублей в месяц

25 июня 2019     19
«Роскосмос» зазывает секретарш за 228 тыс

Госкорпорация «Роскосмос» заказывает секретарей для своих руководителей и готова выделить на это почти 220 млн рублей. Стоимость работы одного секретаря или секретарши, по оценкам компании, равняется 228 тысячам рублей в месяц.

На сайте госзакупок «Роскосмос» разместил лот на оказание услуг по организационному и документационному обеспечению деятельности топ-менеджеров. В услугах нуждаются руководители госкорпорации и ее филиалов на космодроме «Байконур» и «Восточный». Срок контракта — два года.

Закупать услуги «Роскосмос» будет у единственного поставщика – «Объединенной ракетно-космической корпорации», своей дочерней структурой. С ней уже заключен контракт, следует из информации на сайте госзакупок.

Зарплата секретарей в документах не указана, но средние затраты на каждого помощника подсчитать можно. Количество руководителей, для которых будут оказываться услуги, не будет превышать 40 человек, отмечаено в техзадании. При этом секретарей не может быть больше, чем руководителей, говорится в документе. При таком количестве секретарей на каждого уйдет по 228 тысяч рублей в месяц.

Источник: Портал Информер

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