Роскосмос обвинили в распространении бреда

Новость, согласно которой «Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса российских космонавтов, «наводит на размышления». Об этом пишет издание «Военно-промышленный курьер».

«Остается что — кобура на боку у каждого члена экипажа? Хороший сюжет для триллера, но тогда максимум, на что могут рассчитывать будущие покорители космоса для выяснения отношений в ходе полета, — обычный травмат, неспособный пробить оболочку корабля. Для пробития уже опробована дрель, а от добра, как водится, добра не ищут», — отмечает издание.

Издание также вспоминает переименование космического корабля «Федерация» в «Орел» и запуск робота Федора на Международную космическую станцию (МКС) и заключает, что с оружием у «Роскосмоса» случился «очередной выброс бреда».

«Ждем заявлений о начале разработки лучемета «Дима», одним выстрелом сметающего все проблемы на пути космической отрасли», — пишет издание.





Среда, 18 сентября 2019 г. 216

Источник: Портал Информер