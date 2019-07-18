Роспотребнадзор выявил источник заражения детей в Евпатории

18 июля 2019     14
Роспотребнадзор выявил источник заражения детей в Евпатории

Роспотребнадзор Крыма выявил норовирусную инфекцию у сотрудников столовой детского оздоровительного лагеря «Лучистый». Об этом сообщила пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.

«В ходе проведения комплекса лабораторных обследований декретированных лиц и объектов окружающей среды с целью определения источника инфекции, факторов передачи и причин, повлекших формирование очага, по результатам лабораторных исследований установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой», – уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, все работники были направлены на консультацию и лечение.

«С 17.07.2019 года для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал. В очаге продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных», – добавили в пресс-службе.

В инфекционном отделении Евпаторийской городской больницы находятся 57 человек, в том числе 52 ребенка.

Дети из оздоровительного лагеря ГУП РК «Солнечная Таврика» в поселке под Евпаторией с жалобами на рвоту и диарею начали обращаться к медикам с вечера понедельника. Предварительный диагноз – норовирусная инфекция.

Следственными органами 17 июля возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, частью 1 статьи 236 УК РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Всего в лагере находится почти 700 детей, приехавших из разных регионов России. По данным управляющего филиалом госпредприятия «Солнечная Таврика» пансионата «Лучистый» Анатолия Кубовского, госпитализированные дети находились в одном корпусе.

Источник: Портал Информер

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