Роспотребнадзор опроверг наличие холеры в Севастополе

7 августа 2019     26
Роспотребнадзор опроверг наличие холеры в Севастополе

По данным Противочумной станции Республики Крым, при отборе проб воды на севастопольских пляжах «Парк Победы» и «Омега» 29 июля был обнаружен холерный вибрион. В связи с этим Роспотребнадзор провёл ограничительные мероприятия. Однако в этом случае для подтверждения требуется взять ещё три пробы воды. Об этом 7 авгутса на встрече с журналистами рассказал заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Роман Проскурнин.

«Патогенов в пробах морской воды не обнаружено. Окончательные результаты анализов мы получим завтра. По предварительным результатам, они будут удовлетворительного качества», – заявил он.

Проскурнин добавил, что документально подтвержденные отрицательные результаты есть в отношении первых двух проб. О том, что третья также будет отрицательна, есть подтверждения по телефону. Однако для официального заявления требуется «бумага с печатью».

Эпидемиологический мониторинг проводится в Севастополе на 21 точке.

В этом году было отобрано 304 пробы на наличие возбудителя холерного вибриона.


Среда, 7 августа 2019 г. 446

Источник: Портал Информер

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