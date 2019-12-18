Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды

18 декабря 2019     4
Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды

Роспотребнадзор провел проверку минеральной воды и выявил нарушения обязательных требований законодательства в 78% случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором проверено более 50 тыс объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс партий минеральной воды объемом более 175 тыс тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства», – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 150 партий минеральной воды, поскольку товар не соответствовал обязательным требованиям.

«Были выявлены предприятия-призраки (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию», – добавили в пресс-службе.

 



Среда, 18 декабря 2019 г. 59

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды
Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды

Роспотребнадзор провел проверку минеральной воды и выявил нарушения обязательных требований законодательства в 78% случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Роспотребнадзором проверено более …


Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы
Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы

Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы. Об этом 18 декабря  сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «Сегодня будет назначен …


Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку
Музей "Херсонес Таврический" продлил конкурс на лучшую ёлочную игрушку

Это сделано по просьбам горожан, сообщает пресс-служба музея-заповедника. Изначально конкурс планировали завершить сегодня, 18 декабря.  Теперь авторские ёлочные игрушки будут …


На Северной стороне Севастополя зажглись новые уличные фонари
На Северной стороне Севастополя зажглись новые уличные фонари

Всего установили 41 опору освещения. На них – 46 светильников. О том, какие работы сделаны, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.  Свет …


В Челябинске назвали возможную причину поднятия купола над метеоритом
В Челябинске назвали возможную причину поднятия купола над метеоритом

14:30 Директор Государственного исторического музея Челябинска Владимир Богдановский в беседе с URA.RU рассказал о возможной причине поднятия купола над челябинским …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты