Роспотребнадзор рассказал о качестве минеральной воды

Роспотребнадзор провел проверку минеральной воды и выявил нарушения обязательных требований законодательства в 78% случаев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором проверено более 50 тыс объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тыс партий минеральной воды объемом более 175 тыс тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства», – говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 150 партий минеральной воды, поскольку товар не соответствовал обязательным требованиям.

«Были выявлены предприятия-призраки (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию», – добавили в пресс-службе.







Среда, 18 декабря 2019 г. 59

Источник: Портал Информер