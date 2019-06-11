Роспотребнадзор хочет отказать от уничтожения санкционных продуктов

Уничтожение санкционных продуктов в России могут запретить. С этим предложением выступил Роспотребнадзор.
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Источник: Портал Информер
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