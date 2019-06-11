Роспотребнадзор хочет отказать от уничтожения санкционных продуктов

11 июня 2019     21
Роспотребнадзор хочет отказать от уничтожения санкционных продуктов

Уничтожение санкционных продуктов в России могут запретить. С этим предложением выступил Роспотребнадзор.

В конце лета 2018 года Россельхознадзор сообщил, что за три года уничтожил более 26 тысяч тонн санкционной продовольственной продукции из других стран. Это, в основном, овощи, фрукты и животноводческая и молочная продукция.

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Источник: Портал Информер

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