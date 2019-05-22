Росприроднадзор просит Аксенова присвоить Ойбурскому озеру статус особо охраняемой территории

Управление Росприроднадзора по Крыму и городу Севастополю инициирует присвоение территории Ойбурского озера в Сакском районе статуса особо охраняемой природной территории. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Для сохранения данного природного объекта управление Росприроднадзора по Крыму и городу Севастополю выступило с инициативой к главе Республики Крым о присвоении участку статуса особо охраняемых природных территорий», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Ойбурской косе между крымскими селами Штормовое и Поповка начали масштабную застройку – на этом месте должна появится креветочная ферма.
В начале февраля российская прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту уничтожения деревьев на Ойбурском озере в Сакском районе.
Как сообщал сайт «Крыминформ», проект «Создание и развитие на территории республики Крым центра аквакультуры» реализовывала ООО СП «Агро», по договору в рамках работы в СЭЗ. Проект предусматривал строительство инкубатора по выращиванию мальков, после чего их должны были отправлять на производственную базу компании в селе Портовое Раздольненского района.
Жители Сакского района пожаловались экс-прокурору аннексированного Крыма, ныне депутату Госдумы России Наталье Поклонской на застройку побережья под ферму по выращиванию креветок. Она заявила, что намерена отправить соответствующие запросы по поводу застройки побережья.
1 апреля российские власти Крыма запретили строить креветочную ферму.
Источник: Крым.Реалии
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