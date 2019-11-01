России пообещали розовую зиму

1 ноября 2019     18
России пообещали розовую зиму

Температуры на всей территории России этой зимой будут незначительно превышать норму, поэтому зима окажется «розовой». Об этом рассказали в Гидрометцентре.

«Зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — сказал научный руководитель Гидрометеоцентра Романа Вильфанда.

Розовый цвет обозначает температуру около и выше нормы, которая отображается на прогностических картах светло-красным цветом.

Роман Вильфанд также подчеркнул, что с осторожностью использует этот эпитет, так как в 2017 году уже рассказывал журналистам о «розовом лете» по всей России. Но тогда в некоторых регионах лето не оказалось теплым.

Поэтому он предпочитает не использовать ярких прилагательных и выражений для описания погоды.

Вильфанд добавил, что зима будет похожей на обычную, аномалии возможны лишь в некоторых регионах. Так на юге европейской части России жители столкнутся с дефицитом осадков, а в Западной Сибири наоборот ожидается избыток снега.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 141

Источник: Портал Информер

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