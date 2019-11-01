России пообещали розовую зиму

Температуры на всей территории России этой зимой будут незначительно превышать норму, поэтому зима окажется «розовой». Об этом рассказали в Гидрометцентре.

«Зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом», — сказал научный руководитель Гидрометеоцентра Романа Вильфанда.

Розовый цвет обозначает температуру около и выше нормы, которая отображается на прогностических картах светло-красным цветом.

Роман Вильфанд также подчеркнул, что с осторожностью использует этот эпитет, так как в 2017 году уже рассказывал журналистам о «розовом лете» по всей России. Но тогда в некоторых регионах лето не оказалось теплым.

Поэтому он предпочитает не использовать ярких прилагательных и выражений для описания погоды.

Вильфанд добавил, что зима будет похожей на обычную, аномалии возможны лишь в некоторых регионах. Так на юге европейской части России жители столкнутся с дефицитом осадков, а в Западной Сибири наоборот ожидается избыток снега.

<!-- (function(w,doc) { if (!w.__utlWdgt ) { w.__utlWdgt = true; var d = doc, s = d.createElement('script'), g = 'getElementsByTagName'; s.type = 'text/javascript'; s.charset='UTF-8'; s.async = true; s.src = ('https:' == w.location.protocol ? 'https' : 'http') + '://w.uptolike.com/widgets/v1/uptolike.js'; var h=d[g]('body')[0]; h.appendChild(s); }})(window,document); -->







Пятница, 1 ноября 2019 г. 141

Источник: Портал Информер