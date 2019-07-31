Российская армия будет тушить пожары в Сибири

31 июля 2019     19
Российская армия будет тушить пожары в Сибири

Владимир Путин поручил военнослужащим Армии России подключиться к тушению масштабных природных пожаров в Сибири.

Соответствующее поручение дано Минобороны после встречи президента с главой МЧС Евгением Зиничевым, доложившим ему о ситуации в регионах, страдающих от огня.

В настоящее время лесные пожары зафиксированы на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов.

Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

Президент также распорядился сохранить группировку Вооружённых Сил в Иркутской области, где спасатели борются с наводнениями.


Среда, 31 июля 2019 г. 71

Источник: Портал Информер

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