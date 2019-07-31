Российская армия будет тушить пожары в Сибири

Владимир Путин поручил военнослужащим Армии России подключиться к тушению масштабных природных пожаров в Сибири.
Соответствующее поручение дано Минобороны после встречи президента с главой МЧС Евгением Зиничевым, доложившим ему о ситуации в регионах, страдающих от огня.
В настоящее время лесные пожары зафиксированы на территории Таймыра, Эвенкии, Богучанского, Кежемского, Енисейского, Мотыгинского и Абанского районов.
Из-за пожаров режим ЧС введён на всей территории Иркутской области, Красноярского края, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.
Президент также распорядился сохранить группировку Вооружённых Сил в Иркутской области, где спасатели борются с наводнениями.
Среда, 31 июля 2019 г. 71
Источник: Портал Информер