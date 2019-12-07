Российские автомобилисты получат еще один важный документ

Для российских автомобилистов вводится новый документ — «этикетка энергоэффективности».
Это связано с введением нового ГОСТа, который обяжет производителей сообщать покупателям автомобилей о показателях энергоэффективности и экологичности.
«Информирование потребителей о том, сколько энергии и топлива потребляет транспортное средство, должно осуществляться изготовителем с помощью документа этикетка энергоэффективности», — сообщает RT со ссылкой на текст ГОСТа.
Этикетка будет представлять собой отдельный документ, в котором производитель будет указывать, сколько углекислого газа выделяет автомобиль и какое количество топлива (бензин, дизель, нефтяной или природный газ) он расходует на 100 км.
Для электромобилей поставщики должны будут уточнять запас хода и количество потребляемой энергии.
Этикетка энергоэффективности будет прилагаться к автомобилю при его продаже и демонстрации.
Стандарты будут действовать для легковых и грузовых машин массой не более 3,5 тонн. Новые ГОСТы начнут работать с 31 марта 2020 года.
В Росстанадарте рассказали, что эти нормы вводят, чтобы собрать статистику о выбросах углекислого газа автомобилями.
По мнению ведомства, это поможет выработать более четкие меры снижения выбросов под мировые стандарты.
Суббота, 7 декабря 2019 г. 1776
Источник: Портал Информер