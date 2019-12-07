Российские автомобилисты получат еще один важный документ

7 декабря 2019     21
Российские автомобилисты получат еще один важный документ

Для российских автомобилистов вводится  новый документ — «этикетка энергоэффективности».

Это связано с введением нового ГОСТа, который обяжет производителей сообщать покупателям автомобилей о показателях энергоэффективности и экологичности.

«Информирование потребителей о том, сколько энергии и топлива потребляет транспортное средство, должно осуществляться изготовителем с помощью документа этикетка энергоэффективности», — сообщает RT со ссылкой на текст ГОСТа.

Этикетка будет представлять собой отдельный документ, в котором производитель будет указывать, сколько углекислого газа выделяет автомобиль и какое количество топлива (бензин, дизель, нефтяной или природный газ) он расходует на 100 км.

Для электромобилей поставщики должны будут уточнять запас хода и количество потребляемой энергии.

Этикетка энергоэффективности будет прилагаться к автомобилю при его продаже и демонстрации.

Стандарты будут действовать для легковых и грузовых машин массой не более 3,5 тонн. Новые ГОСТы начнут работать с 31 марта 2020 года.

В Росстанадарте рассказали, что эти нормы вводят, чтобы собрать статистику о выбросах углекислого газа автомобилями.

По мнению ведомства, это поможет выработать более четкие меры снижения выбросов под мировые стандарты.



Суббота, 7 декабря 2019 г. 1776

Источник: Портал Информер

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