Российские журналисты попали под миномётный обстрел в Донецке

Съёмочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел в посёлке Александровка на западной окраине Донецка. Об этом сообщили на телеграм-канале Insaid Donetsk.

Информагентство News Front сообщило, что группа журналистов, среди которых военный корреспондент агентства News Front Георгий Медведев, оператор телеканала «Россия» Олег Бондаренко, американский независимый журналист Патрик Ланкастер, попали под обстрел в посёлке Трудовские. Также с ними находился представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.

Журналисты снимали последствия ночного и утреннего обстрелов посёлка, когда украинская армия снова открыла огонь.

Местные жители сообщают, что обстрел продолжается. ВСУ применяют 120-мм миномёты. По предварительным данным, никто не пострадал.