Российские журналисты узнали подробности об обысках у Гуцериева

Стала известна схема контрабандных поставок нефтепродуктов из России на Украину, с которыми могли быть связаны новости об обысках в квартире бизнесмена Михаила Гуцериева и в офисах его группы компаний «Сафмар». Об этом пишут «Известия», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что уголовное дело по факту контрабанды нефтепродуктов на Украину было возбуждено в ноябре Управлением на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Основанием послужили сведения, собранные оперативниками службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России.

При этом указывается, что пока нет конкретных фигурантов в деле пока нет.

«Согласно материалам следствия, неустановленные лица разработали следующую схему: нефтепродукты загружали в танкер в порту Новороссийска, по документам они направлялись в Турцию и Болгарию. Но на самом деле танкеры «терялись» по дороге и появлялись уже в Одессе.

По данным правоохранительных органов, с 2017 по 2018 год через компании Гуцериева нелегально на Украину могло быть переправлено 130 тыс. т нефтепродуктов: дизеля, бензина, мазута. Ущерб от преступной деятельности оценивается в 2 млрд рублей», – пишет газета.

Источник также отметил: предполагается, что схема была реализована через компанию «ФортеИнвест», поэтому правоохранительные органы могут предъявить претензии Саиду Гуцериеву.

Правда, другой источник «Известий» в структуре, связанной с нефтяным рынком, рассказал, что, судя по материалам следствия, речь идет о небольшом объеме нефтепродуктов — три-четыре среднетоннажных танкера. Нарушение вскрылось несколько месяцев назад. Якобы уже найден виновник (сотрудник одной из компаний Михаила Гуцериева), который в настоящее время уже уволен.

В МВД на запрос журналистов об обысках в офисах компаний промышленно-финансовой группы «Сафмар» и квартирах их менеджеров оперативный комментарий не предоставили.

В группе «Сафмар» возбуждение уголовного дела опровергли.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев подтвердил газете, что проблема контрабанды нефтепродуктов из России на Украину существует, но такие схемы очень сложно отследить.

«Контрабанда сильно развита, есть поставки автотранспортом, по железной дороге, водным путем. Маршрут следования танкеров отследить можно, но довольно непросто. Существует определенная схема многократной перепродажи груза по маршруту следования. Он выходит из порта, имея одного хозяина, а в пункте назначения у него может быть уже другой», – отметил Танкаев.

Источник: Портал Информер