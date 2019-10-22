Российские застройщики продолжают повышать цены на жильё

Российские застройщики продолжают повышать цены на новостройки, стремясь компенсировать затраты из-за перехода жилищного строительства на новую схему финансирования. Особенно это касается проектов, продающихся с применением эскроу-счетов.

Лидером по росту цен на жильё стал Челябинск. На второй строчке — Уфа, далее — идут Казань и Красноярск. Средняя стоимость новостроек выросла на 2 % в 15 крупнейших городах России. Об этом сообщает “Коммерсант”, ссылаясь на данные ЦИАН и “Авито Недвижимость”.

В Москве на рынке первичного жилья более спокойно, чем в регионах, – с начала октября цены снизились на 0,5%. В Санкт-Петербурге тоже более-менее стабильно, за год новостройки практически не подорожали.

Аналитики предполагают, что рост цен в регионах связан с желанием застройщиков компенсировать затраты из-за перехода отрасли на проектное финансирование. С момента вступления в силу законодательных изменений (это произошло в июле) квадратный метр нового жилья в России подорожал в среднем на 3,3%. Не исключено, что квартиры станут дороже в ноябре.

Жильё, продающееся по эскроу-счетам, стоит на 5-7% дороже тех, которое реализуются по старым правилам. Среди населения наблюдается спрос на недвижимость — те, кто отложил покупку летом из-за неопределенности на рынке, сейчас решаются на покупку жилья.

К сведению, 14 октября на аппаратном совещании в правительстве врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев распорядился прекратить выдачу разрешений на строительство до принятия генплана города.

«Хотел бы, чтобы официально это прозвучало: чтобы никакие разрешения на строительство многоквартирных домов не выдавались, пока генплан не будет утвержден», – сказал глава региона.

Документальным оформлением распоряжения поручено заниматься заместителю губернатора Денису Солодовникову и главе департамента архитектуры и градостроительства Александру Моложавенко.

Эксперты уже настороженно восприняли решение врио губернатора. Необходимость принятия генплана никто не отрицает, но специалисты считают, что это может существенно отбросить строительную отрасль назад.

В 2014 году было введено всего 158 тысяч кв. метров жилья, в 2015 и вовсе – 135,6 тысячи. Ситуация выправилась лишь в 2018 году. При этом квартиры в новостройках за 4 года подорожали почти в 1,5 раза: средняя цена за квадратный метр в новых домах достигла 80 тысяч рублей по сравнению с 60 тысячами в 2015.







Вторник, 22 октября 2019 г. 52

Источник: Портал Информер