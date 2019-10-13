Российские корабли в Чёрном море взяли на прицел эсминец США

Американский эсминец «Портер» взят на контроль российским флотом сразу после того, как вошел в Черное море. Как сообщили в российском Национальном центре управления обороной, корабль США, на борту которого находится управляемое ракетное вооружение, сопровождают фрегат «Адмирал Эссен», а также малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» черноморского флота.

В этом году это уже седьмой заход американских ВМС в черноморскую акваторию. В последний раз в августе в Черное море также входил эсминец «Портер». Как напоминают в военном ведомстве, согласно международной Конвенции, подписанной в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств имеют право находиться в его акватории не более 21 суток.

«Это плановая операция, седьмой визит нашего эсминца в Черное море в этом году», — сказала журналистам адмирал Лиза Франкетти, которая командует шестым флотом СШАВ сообщении также указывается, что во время захода в Черного моря в августе «Портер» посещал Румынию, Болгарию и Турцию, а на корабле проходили приемы и проекты по связям с общественностью.







Воскресенье, 13 октября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер