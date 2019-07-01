Российские «Мистрали» будут лучше французских

1 июля 2019     21
Российские «Мистрали» будут лучше французских

Российский флот получит собственные вертолетоносцы, превосходящие аналогичные французские «Мистрали». Десантные корабли будут построены в рамках государственной программы вооружения, то есть бюджетные средства на реализацию проекта уже выделены. Об этом сообщил журналистам источник, связанный с российским ВПК.

Сведений о новых боевых единицах пока немного, но, согласно словам источника, корабли будут очень крупными.

«Хотя тактико-техническое задание пока не сформировано, уже сейчас можно говорить, что УДК получат большую доковую камеру для размещения десантных катеров, а также смогут нести крупную авиагруппу вертолётов различного назначения, включая ударные, постоянного базирования в количестве 15-20 машин», – рассказал он.

Российские инженеры решили спроектировать собственный вертолетоносец в связи с невыполнением контрактных обязательств Францией в 2014 году. До 2027 года флот должен получить два таких авианосца.

Напомним, французская сторона отказалась выполнять гарантированную международным договором поставку двух «Мистралей» в связи с введением антироссийских санкций. Сейчас корабли принадлежат египетским ВМФ.

Источник: Портал Информер

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