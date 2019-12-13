Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

13 декабря 2019     8
Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» обнаружил четыре ранее неизвестных острова в Красном море. Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«За 99 дней похода экипаж гидрографического судна Черноморского флота «Донузлав» прошел более 5,5 тысячи морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории, площадью около 7 тысяч квадратных километров в Чёрном, Средиземном и Красном морях.

Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженные в Красном море, и исследовали три острова», – говорится в сообщении.

Обследование данной акватории гидрографы ЧФ предыдущий раз осуществили в 1911 году.

Итогом экспедиции «Донузлава» стало открытие коралловых островов, обновление картографической информации и заполнение так называемых «белых пятен» на участках моря, которые ранее не обследовались.

Результаты новых исследований переданы в центральное картографическое производство ВМФ и будут использованы для корректировки навигационных карт для обеспечения безопасного плавания военных кораблей и гражданского судоходства.

Гидрографическое судно «Донузлав» имеет современное оборудование для радиолокационных, метеорологических и химико-гидрологических наблюдений, два гидрографических промерных катера.

Экипаж 58 человек, на борт может быть принята научная группа из 12 человек.



Пятница, 13 декабря 2019 г. 40

Источник: Портал Информер

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