Российские пенсионеры полюбили путешествовать

18 сентября 2019     18
Российские пенсионеры полюбили путешествовать

Эксперты портала Ozon.travel сообщили о том, что за минувшие три года путешествующих пенсионеров стало значительно больше.

Самыми популярными странами остаются Германия и Армения, а городами – Москва и Симферополь.

Зарубежные путешествия все больше стали привлекать российских пенсионеров. Об этом со ссылкой на данные исследований Ozon.travel сообщает агентство «РИА Новости».

Оказалось, что за минувшие три года россияне пенсионного возраста стали чаще выезжать на отдых в другие страны и города России.

С 2016 года число активно путешествующих пенсионеров увеличилось на 5%. Среди российских городов, привлекающих пожилых туристов, те же, что и у молодежи, Москва, Симферополь и Сочи.

А вот интерес к Санкт-Петербургу снизился на 2% за минувшие три года. Стабильно высоким спросом пользуются у россиян всех возрастов Краснодар и Минеральные Воды.

Среди иностранных направлений все три года уверенно держат пальму первенства Армения и Германия.

Неожиданностью для исследователей стала любовь российских пенсионеров к Таиланду и Доминикане.

Ни высокая стоимость путевок, ни долгий перелет не смогли помешать россиянам, за три года интерес к ним вырос на 5%. Эксперты отметили, что примерно 92% туров покупаются семейными парами. Реже пенсионеры летают на отдых с другими членами семьи или друзьями. У одиночек оказались совсем иные интересы.

Мужчины самостоятельно отправляются чаще всего в Азербайджан и Армению (примерно по 17% от всех направлений), а женщины предпочитают одиночные путешествия в Израиль, Испанию и Италию.

На красоты древнейшего государства желают посмотреть около 40% отдыхающих дам преклонного возраста, а с европейскими достопримечательностями хотят ознакомиться по полтора десятка процентов женщин-пенсионерок.

В среднем пенсионеры готовы потратить на путешествие по России не более семи тысяч рублей, а на зарубежные поездки – до 17 тысяч рублей. Самой большой популярностью пользуются летние и осенние туры.

Люди преклонного возраста почти не посещают экзотические страны и модные морские курорты. Излюбленные направления для молодежи Турция, Египет и российское черноморское побережье, кроме Сочи, совсем не интересуют отечественных пенсионеров.

Эксперты связывают это обстоятельство с излишним шумом и слишком навязчивым сервисом, который не по нраву представителям старшего поколения. Они предпочитают более спокойный отдых.


Среда, 18 сентября 2019 г. 1226

Источник: Портал Информер

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