Российские родители в шоке!

Российские банки стали активно кредитовать выпускников школ. Об одном из случаев заявила клиентка «Тинькофф-банка», сыну которой дали кредитную карту с лимитом в 125 тысяч рублей.

«Мой сын (которому 18 лет недавно исполнилось, но он школьник!!!) — пользовался дебетовой картой Тинькофф. Вчера ему позвонили и сказали, «что предлагают бесплатную карту… он ничего не платит… ничего не теряет <…> На что расчет! На родителей?», — написала женщина на сайте banki.ru и заявила, что срочно закрывает карту.

По данным «Коммерсанта», кредитные карты для 18-летних предлагают в Тинькофф-банке, Почта-банке, Qiwi-банке по карте «Совесть», «Восточном», Кредит Европа банке, ХКФ-банке и Альфа-банке.

В большинстве компаний карту можно получить после подтверждения дохода. Лишь в Тинькофф-банке и Qiwi-банке подтверждения не требуется.

В «Тинькофф-банке» заявили, что при выдаче кредитов молодым людям «доходы родителей не учитываются», а случаи выдачи больших кредитов выпускникам школ объяснили техническим сбоем и недоработками. В Qiwi-банке отметили, что просят у молодых клиентов контакты родителей, а лимиты по кредиту для них не превышают 100 тысяч рублей.