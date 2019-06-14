Российские родители в шоке!

Российские банки стали активно кредитовать выпускников школ. Об одном из случаев заявила клиентка «Тинькофф-банка», сыну которой дали кредитную карту с лимитом в 125 тысяч рублей.
«Мой сын (которому 18 лет недавно исполнилось, но он школьник!!!) — пользовался дебетовой картой Тинькофф. Вчера ему позвонили и сказали, «что предлагают бесплатную карту… он ничего не платит… ничего не теряет <…> На что расчет! На родителей?», — написала женщина на сайте banki.ru и заявила, что срочно закрывает карту.
По данным «Коммерсанта», кредитные карты для 18-летних предлагают в Тинькофф-банке, Почта-банке, Qiwi-банке по карте «Совесть», «Восточном», Кредит Европа банке, ХКФ-банке и Альфа-банке.
В большинстве компаний карту можно получить после подтверждения дохода. Лишь в Тинькофф-банке и Qiwi-банке подтверждения не требуется.
В «Тинькофф-банке» заявили, что при выдаче кредитов молодым людям «доходы родителей не учитываются», а случаи выдачи больших кредитов выпускникам школ объяснили техническим сбоем и недоработками. В Qiwi-банке отметили, что просят у молодых клиентов контакты родителей, а лимиты по кредиту для них не превышают 100 тысяч рублей.
Источник: Портал Информер
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