Российские рэперы-гаишники опубликовали клип про коррупцию (ВИДЕО)

Экс-сотрудники ГИБДД из Перми опубликовали клип про коррупцию и взятки.
По словам участника группы «Дорожный PROсвет» Артура Сагидуллина, идея создания ролика принадлежит работникам пермской прокуратуры.
«Все полностью: от идеи до создания принадлежит прокуратуре Пермского района Пермского края. Мы только воплотили их идеи в стихотворную и битмейкерскую форму. Получилась песня», — сказал артист изданию «URA.RU».
Съемки клипа проходили на территории Пермского района.
«Прокуратура Пермского района Пермского края предупреждает: коррупция — это плохие инвестиции в будущее», — первые строчки ролика.
Пятница, 22 ноября 2019 г. 368
Источник: Портал Информер