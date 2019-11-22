Российские рэперы-гаишники опубликовали клип про коррупцию (ВИДЕО)

22 ноября 2019     13
Российские рэперы-гаишники опубликовали клип про коррупцию (ВИДЕО)

Экс-сотрудники ГИБДД из Перми опубликовали клип про коррупцию и взятки.

По словам участника группы «Дорожный PROсвет» Артура Сагидуллина, идея создания ролика принадлежит работникам пермской прокуратуры.

«Все полностью: от идеи до создания принадлежит прокуратуре Пермского района Пермского края. Мы только воплотили их идеи в стихотворную и битмейкерскую форму. Получилась песня», — сказал артист изданию «URA.RU».

Съемки клипа проходили на территории Пермского района.

«Прокуратура Пермского района Пермского края предупреждает: коррупция — это плохие инвестиции в будущее», — первые строчки ролика.



Пятница, 22 ноября 2019 г. 368

Источник: Портал Информер

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